Út­för Björg­vins Hall­dórs­sonar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Útför Björgvins Halldórssonar fer fram í dag.
Útför Björgvins Halldórssonar fer fram í dag og verður gerð frá Hallgrímskirkju. Séra Guðni Már Harðarson jarðsyngur en athöfnin er opin almenningi auk þess sem hægt verður að fylgjast með henni í beinu streymi á Vísi og Sýn.

Björgvin fæddist 16. apríl 1951 í Hafnarfirði og lést 9. apríl síðastliðinn. Hann skilur eftir sig djúp spor í íslenskri menningarsögu, átti glæstan sólóferil og söng með hljómsveitum á borð við Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs, HLH-flokknum og Sléttuúlfunum.

Allar útvarpsstöðvar landsins sameinast klukkan eitt til að minnast Björgvins með nokkrum orðum. Svo verður lagið Ég skal syngja fyrir þig spilað í kjölfarið.

Lög Björgvins, Þig dreymir kannski engil og Skýið, verða einnig spiluð í útförinni. Svala og Krummi Björgvinsbörn koma þar fram auk fjölda annarra tónlistarmanna á borð við Daníel Ágúst, Eyþór Inga og Sigríði Thorlacius auk kórs Fóstbræðra. 

Útförin hefst klukkan 15. 

Hægt verður að horfa á úrförina á sjónvarpsstöðinni Sýn í myndlyklum Símans og Sýnar. Þá verður hún einnig í beinni útsendingu hér á Vísi.

Spilari birtist í fréttinni rétt fyrir klukkan 15.

Krummi kveður pabba sinn

Tónlistarmaðurinn Krummi Björgvinsson minnist föður síns goðsagnarinnar Björgvins Halldórssonar í einlægum texta í tilefni þess að í dag hefði hann orðið 75 ára. Krummi segist kveðja með brotið hjarta sem þó sé fullt þakklætis og fullt af minningum, ást og arfleifð sem lifi áfram í Krumma. Hann segir föður sinn á síðustu árum hafa átt erfitt vegna heilsu og það hafi haft mikil áhrif.

Það er komið gó hjá Bó

Íslenski tónlistarbransinn, og reyndar þjóðin öll, er í áfalli eftir að fráfall Björgvins Halldórssonar spurðist út en hann varð brákvaddur í morgun tæplega 75 ára gamall. Samfélagsmiðlar eru að fyllast af kveðjum til fjölskyldu og vina en fólk lýsir yfir harmi miklum nú þegar gó er komið frá sjálfum Bó.

Svala minnist pabba síns

Svala Björgvins, dóttir Björgvins Halldórssonar, minnist föður síns í fallegri færslu sem hún birti á Facebook í dag. Björgvin var bráðkvaddur að heimili sínu nú í morgun, 9. apríl, en hann var 74 ára gamall.



