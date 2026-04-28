Lífið

Ó­kunnug kona í salnum lifði sig gríðar­lega inn í þáttinn

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sara var ekki viss, en þessi glögga kona var með svarið alveg á hreinu.
Sara Rut Arnardóttir, leikkona og listrænn stjórnandi hjá Improv Ísland, mætti í síðasta þátt af Spurningaspretti með Gumma Ben.

Sara stóð sig vel og var við það að koma sér í fjögur hundruð þúsund krónur þegar tónlistarspurning kom á skjáinn sem hljómaði svona: Hvaða söngkona gaf út hina klassísku barnaplötu Eniga Meniga árið 1976?

Sara vissi þarna ekki svarið. En það sem vakti athygli í eftirvinnslu þáttarins var kona í salnum. Sem gat ekki leynt viðbrögðum sínum þegar Sara var að velta fyrir sér svarmöguleikunum. Þessi ókunnuga kona lifði sig sannarlega inn í þáttinn eins og sjá má hér að neðan.

 Framleiðendur þáttanna höfðu samband við Söru og kom þá í ljós að hún þekkir ekki þessa konu. 

