Lífið

Mínusmeðlimir fóru yfir rugltímann: „Ekki drukkið í fimm­tán ár“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Bjössi og Krummi fóru vel yfir Mínustímann í þættinum ásamt öðrum meðlimum Mínus.
„Ég get nú ekki talað fyrir alla en ég sá fyrir mér að ég gæti náttúrulega ekki haldið áfram að vera að gera þetta til þess að vera fullur,“ segir Hrafn Björgvinsson, betur þekktur sem Krummi, í síðasta þætti af Tónlistarmönnunum okkar á Sýn+. Þar fóru meðlimir sveitarinnar yfir það hversu mikið rugl var í raun og veru á þeim á sínum tíma.

„Ástríða mín fyrir því að vera tónlistarmaður var miklu sterkari heldur en að skemmta mér,“ segir Krummi enn fremur.

„Þetta var hættulega gaman af því að ég gerði þetta af því mér fannst þetta gaman. Svo einn daginn spurði ég sjálfan mig bara af hverju ég væri að gera þetta. Og svarið kom ekki, þá er ég bara ókei, þá þarf ég að hætta þessu. Áður fyrr kom alltaf svarið og ég hef ekki drukkið í fimmtán ár,“ segir Björn Stefánsson, trommari sveitarinnar og í dag leikari. Hann segist muna nákvæmlega þegar hann ákvað að hætta allri áfengisneyslu.

„Ég á svona sterka minningu. Ég bara var á B5 og ég bara fékk eitthvað yfir mig, þetta er búið.“

Klippa: Mínusmeðlimir fóru yfir rugltímann
Tónlistarmennirnir okkar


Mest lesið


Sjá meira


×

Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.