„Mér finnst þetta ákaf­lega dapur­leg fram­ganga“

Bjarki Sigurðsson skrifar
Haraldur Benediktsson sagði upp sem bæjarstjóri Akraness til að leiða lista Samhentrar sveitar í Hvalfjarðarsveit. 
Haraldur Benediktsson sagði upp sem bæjarstjóri Akraness til að leiða lista Samhentrar sveitar í Hvalfjarðarsveit.

Oddvitaefni Samhentrar sveitar í Hvalfjarðarsveit segir það ekki tortryggilegt að hann hafi sagt upp sem bæjarstjóri Akraness til að fara í framboð. Hann sé ekki í framboði til að sameina sveitarfélögin eins og mótframbjóðendur hafa gefið í skyn. 

Íbúahreyfingin í Hvalfjarðarsveit hefur gefið í skyn að framboð Haralds Benediktssonar, oddvitaefnis Samhentrar sveitar, sé tortryggilegt þar sem í bæjarstjóratíð hans á Akranesi hafi bærinn óskað eftir viðræðum við Hvalfjarðarsveit um sameiningu sveitarfélaganna. Hvalfjarðarsveit hafnaði viðræðunum. 

Í grein í Skessuhorni sögðu sjö efstu sæti Íbúahreyfingarinnar öfl á Akranesi ásælast Hvalfjarðarsveit, mögulega vegna góðs fjárhags sveitarfélagsins. Hann hefur styrkst síðustu ár vegna öflugrar starfsemi á Grundartanga.

Haraldur segir ásakanir og framgöngu mótframbjóðanda sorglega og dapra.

„Þarna er vegið að mér og minni æru með því að segja að ég sé einhvers konar flugumaður bæjarstjórnar Akraness og reynt að mála upp þá mynd að ég sé að ganga erinda Akraneskaupstaðar. Mér finnst það dapurlegt. Ég er fæddur og uppalinn í þessu samfélagi í Hvalfjarðarsveit. Ég fékk þennan tíma sem bæjarstjóri á Akranesi sem ég er mjög þakklátur fyrir en fyrst og fremst er hugur minn í því að starfa fyrir mitt samfélag og heimasveit. Mér finnst þetta ákaflega dapurleg framganga svo ekki sé meira sagt,“ segir Haraldur.  

Gerð verður skoðanakönnun meðal íbúa sveitarinnar um sameiningu samhliða sveitarstjórnarkosningum.

„Það er alveg skýr vilji og stefna framboðsins sem ég tilheyri að Hvalfjarðarsveit verði áfram sjálfstætt sveitarfélag. En við höfum sagt skýrt að íbúarnir ætla að tala í þessari könnun og við munum hlýta niðurstöðu hennar og vinna með hana, hver sem hún verður,“ segir Haraldur. 

Oddvitaefni Íbúahreyfingarinnar vildi ekki tjá sig um málið þegar óskað var eftir því.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hvalfjarðarsveit Sveitarstjórnarmál

