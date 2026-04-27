Lífið

Á­fengið yndis­legt ef þú kannt að fara með það

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sigmar Vilhjálmsson ræddi áfengismeðferð sína og edrúmennsku í Hlaðfréttum síðustu viku. Vísir/Vilhelm

Sigmar Vilhjálmsson segist lengst af hafa kunnað að fara með áfengi en síðan misst tökin. Hann hafi þá byrjað að nota það til að deyfa sig og flýja erfið mál. Hann sé fyrstur í vinahópi sínum til að fara í meðferð.

Sigmar, betur þekktur sem Simmi Vill, mætti í síðustu viku í hlaðvarpið Hlaðfréttir, sem Hraðfréttabræðurnir Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson halda úti, og ræddi þar nýlega áfengismeðferð sem hann fór í, edrúmennsku sína og ýmislegt annað.

„Það má ekki bjóða þér Thule?“ spurði Benni í byrjun þáttar.

„Nei, það er búið,“ svaraði Sigmar.

„Er það búið að eilífu eða bara tímabíl?“ spurði Fannar þá.

„Hann fór í meðferð,“ sagði Benni þá hneykslaður.

„Strákar mínir, ég var fyrstur í mark af mínum vinahóp,“ sagði Simmi svo.

„Yndislegur vímugjafi ef þú kannt að fara með hann“

 „Hvernig var í meðferð? Var þetta gaman? Við þurfum ekkert að ræða það ef þú vilt það ekki,“ sagði Fannar í kjölfarið.

„Ég er til í að ræða það. Ég get svarað því játandi þó að það sé ekkert gaman að vera í meðferð. Þetta er ákvörðun sem maður tekur og svo þarf maður að bíða eftir því að komast að og þegar maður er kominn að þá er það gaman,“ sagði Simmi.

„Það er líka gaman þegar þetta er búið að hugsa til baka. Það er nú bara þannig að áfengi er yndislegur vímugjafi ef þú kannt að fara með hann. Meirihlutann af mínu lífi kunni ég að fara með hann en síðan gerist það að maður fer að nota hann ekki til að hafa gaman heldur meira til þess að flýja, deyfa sig og nenna ekki að tækla einhver mál,“ sagði hann.

„Þegar það er farið að gerast þá er það farið að stjórna þér og þá gerirðu vitlausa hluti. Vonandi að menn átti sig á því áður en það verður alvarlegra, því það verður alltaf alvarlegra og alvarlegra. Að því sögðu er ég enginn fanatíker á þetta. Ég á einn stærsta sportbar á landinu og það böggar mig ekki að annað fólk fái sér áfengi, það er ekki svoleiðis.“

Leið til að takast á við kvíða, áhyggjur og raunveruleikann

„Ég er bara rétt að byrja í minni edrúmennsku, kominn sex mánuði inn og ég á allt eftir ólært þannig það þýðir ekkert fyrir mig að halda einhverja predikun,“ sagði Simmi svo.

„Í AA-bókinni er áfengi nefnt einu sinni, þetta er ekki áfengistengt – þetta er hausinn. Við viljum finna fyrir áhrifum til að geta slakað á til að takast á við kvíða, áhyggjur eða raunveruleikann.“

Sigmar ræddi síðan um trúnna, bænir og mikilvægi jákvæðrar hugsunar í tengslum við edrúmennskuna. Eftir það fór hann síðan um víðan völl, ræddi þingferilinn sem aldrei varð af, fyrirtækjarekstur á Íslandi og margt annað.

Hægt er að hlusta á Hlaðfréttaþáttinn með Simma í heild sinni hér að neðan. Þeir félagar ræða í þáttum sínum við hina ýmsu einstaklinga og stefna að lifandi upptöku í Austurbæ 9. maí.

Áfengi Fíkn

Simmi Vill í meðferð

„Áfengi er hætt að vera gleðigjafi og ég hef notað það sem flóttaleið í stað þess að nálgast það af gleði og hvað þá hófsemi. Flóttaleiðirnar með áfengi hafa verið margvíslegar og engar af þeim leiðum hafa verið farsælar. Það hefur hvorki verið farsælt né heilsusamlegt, og því er þetta skref bæði rétt og tímabært.“

Simmi Vill festir kaup á Mosfellingi

Athafnamaðurinn Sigmar Vilhjálmsson, betur þekktur sem Simmi Vill, hefur fest kaup á bæjarblaðinu Mosfellingi og tekur við rekstri þess með það að markmiði að byggja ofan á sterkan grunn blaðsins. Þá hefur nýr ritstjóri verið ráðinn til starfa samhliða kaupunum.

Simmi og Hugi taka sér pásu: „Það er hagsmunaárekstur“

Hlaðvarpið 70 mínútur í umsjón Sigmars Vilhjálmssonar og Huga Halldórssonar er komið í hlé eftir fjögurra ára göngu. Þeir félagar séu báðir uppteknir en Simmi er jafnframt kominn í nýtt starf sem feli í sér hagsmunaárekstur við hlaðvarpsútgáfu.



