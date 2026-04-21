Fiskflutningabíll valt á Þorlákshafnarvegi

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Aðsend

Fiskflutningabíll valt á Þorlákshafnarvegi á áttunda tímanum í kvöld. Einn var í bílnum en sá komst út úr honum af sjálfsdáðum. 

Þetta staðfestir Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum Árnessýslu í samtali við fréttastofu. Slökkviliðsmenn frá Þorlákshöfn og Selfossi voru sendir á vettvang auk sjúkrabíls frá heilbrigðisstofnun Suðurlands. Ekki liggja fyrir upplýsingar um ástand bílstjórans.

Nokkuð var um farm í bílnum, þar á meðal fiskafurðir, líkt og sjá má á myndinni að ofan. Þá varð olíuleki úr flutningabílnum en unnið er að því að hreinsa til á vettvangi. 

Á vef Vegagerðarinnar segir að Þorlákshafnarvegur sé lokaður vegna umferðaróhapps um óákveðinn tíma. Pétur segir að einhvern tíma muni taka að hreinsa til svo hægt sé að opna fyrir umferð um veginn aftur. Umferð sé þó ekki mikil um veginn á þessum tíma dags. 

Nokkuð magn af fiskum var í bílnum.Aðsend
Ölfus Slökkvilið Umferð Samgöngur

