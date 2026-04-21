Orðinn máttvana í útlimum þegar hjálpin barst Sunna Sæmundsdóttir skrifar 21. apríl 2026 12:54 Jón Pétur Zimsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir björgunarsveitarfólk vinna ómetanlegt starf. vísir/vilhelm Þingmanni Sjálfstæðisflokksins og syni hans var bjargað úr sjónum í Kollafirði eftir að kajakar þeirra ultu í gærkvöldi. Hann var ískaldur og orðinn máttlaus í höndum þegar hjálpin barst. Hann segir starf björgunarsveitanna ómetanlegt. Lögregla greindi frá því í morgun að björgunarsveit hefði bjargað tveimur sem ultu kajak í gærkvöldi. Þeir hafi verið kaldir en ómeiddir og fluttir á bráðamóttöku til aðhlynningar. Um var að ræða Jón Pétur Zimsen þingmann Sjálfstæðisflokksins og sautján ára son hans sem höfðu farið út til veiða í Kollafirði á kajökum. Jón Pétur greindi frá lífsreynslunni á Facebook en fréttastofa sló á þráðinn til þess að heyra nánar af málinu. Hann segir að um röð atvika - eða óhappa hafi í raun verið að ræða. Jón Pétur lenti snemma í vandræðum með pedalspaða á bátnum og þegar hann beygði sig fram til þess að laga spaðann skapaðist ójafnvægi í bátnum. „Ég bara velti bátnum, sem ég hef aldrei gert áður, og enda í sjónum“ segir Jón Pétur. Hann synti þá til sonar síns og fór upp í kajakinn hans. Þar skapaðist einnig ójafnvægi og þrátt fyrir að þeir hafi reynt að jafna þyngdina í bátnum fór ekki betur en svo að hann valt einnig. „Þetta er svona röð óhappa og maður hefði mögulega getað farið meira varlega en auðvitað eru slysin bara þannig að ef maður vissi fyrir fram að þau væri að fara að gerast hefði maður gert hlutina öðruvísi.“ Sonur Jóns Péturs kom sér upp á kjöl bátarins en Jón Pétur hékk á honum og var í sjónum. „Við vorum í björgunarvestum en það var dálítið óþægilegt að ég var í smekkbuxum sem losnuðu af mér og runnu niður á hæla þannig ég var heftur í því að hreyfa fætur sundur og saman. Þannig það var svolítið erfitt að synda með það í kringum ökklana.“ Hann segir þetta hafa verið óþægilegt en að þeir hafi þó haldið ró sinni. Þrátt fyrir að sími Jóns Péturs hafi lent í sjónum gat hann hringt á Neyðarlínuna sem kallaði út björgunarsveit. Hjálpin barst þegar hann hafði verið í sjónum í um hálftíma. „Ég fann alveg að ég var farinn að missa mátt í útlimum því blóðið leitar inn í innri líffæri til að halda hita á hjarta, lungum og heila. Ég fann það í höndunum þegar ég var að reyna að vega mig upp á bátinn að maður svona missti takið og var ekki með almennilegt grip í fingrunum.“ Hitaður eins og grilluð samloka Sjúkrabílar biðu feðganna þegar þeim hafði verið komið í land og líkamshiti Jóns Péturs reyndist vera kominn niður í 32 gráður. Hann segir að vel hafi verið hugað að þeim á bráðamóttöku og voru þeir útskrifaðir um klukkustund eftir komu. „Maður var að reyna að láta ekki hafa mikið fyrir sér en var eiginlega kaffærður í hálfgerðu knúsi og hitaður upp eins og grilluð samloka,“ segir Jón Pétur kíminn. „Það var hitablástur og við fengum vökva í æð til þess að hita okkur upp líka.“ Hann segist uppfullur þakklætis eftir lífsreynsluna og segir fólkið í björgunarsveitum landsins dýrmætt. „Það er ómetanlegt að búa í landi þar sem svona vel er tekið á málum þegar eitthvað bjátar á og þar sem fólk er að gefa tíma sinn í að hjálpa öðrum í neyð. Það er ekki hægt að meta það í neinum verðmætum." 