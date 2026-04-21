Lífið

Hafi alltaf trúað því að gæskan myndi sigra

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Karl minntist móður sinnar með hlýju.

Elísabet II hefði orðið hundrað ára í dag. Karl Bretakonungur minntist móður sinnar með ávarpi til bresku þjóðarinnar í dag í tilefni þess að hún hefði orðið hundrað ára í dag. Hann segir að móðir sín hefði haft miklar áhyggjur af stöðu heimsmála en hún hafi haft óbilandi trú á því að gæskan myndi alltaf sigra að lokum.

Karl ávarpaði þjóðina í hjartnæmu myndbandsávarpi. Karl sagðist telja víst að margt sem gengur á í veröldinni núna hefði lagst þungt á móður sína væri hún enn á meðal vor en sjálfur finndi hann hughreystingu í óbilandi trú móður sinnar á að gæskan myndi alltaf sigra að lokum. Elísabet var 96 ára gömul þegar hún fékk hægt andlát að heimili sínu í Balmoral-kastala þann 8. september 2022 eftir að hafa verið, lengst allra, höfðingi þjóðar sinnar í sjötíu ár.

„Mig grunar að margt við þá tíma sem við nú lifum á, kynni að hafa valdið henni miklum áhyggjum, en ég sæki styrk í þá trú hennar að gæskan muni ávallt sigra og að bjartari sólarupprás sé aldrei langt undan,“ sagði konungurinn meðal annars.

Ávarp Karls var tekið upp í bókasafni Balmoral kastala í fyrri hluta apríl, hann lagði áherslu á að Elísabetar ætti að minnast fyrir framlag hennar og að hún hafi lifað góðu lífi, frekar en að einblínt yrði á söknuð.

„Hennar nær aldarlanga valdatíð einkenndist af ótrúlegum breytingum en samt, með hverjum áratug sem leið, í gegnum hverja umbreytingu, var hún ávallt stöðug, staðföst og algjörlega helguð fólkinu sem hún þjónaði.“

Bretland Kóngafólk Elísabet II Bretadrottning Andlát Elísabetar II Bretadrottningar Karl III Bretakonungur


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.