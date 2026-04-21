Hafi alltaf trúað því að gæskan myndi sigra Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 21. apríl 2026 10:47 Karl minntist móður sinnar með hlýju. Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images Elísabet II hefði orðið hundrað ára í dag. Karl Bretakonungur minntist móður sinnar með ávarpi til bresku þjóðarinnar í dag í tilefni þess að hún hefði orðið hundrað ára í dag. Hann segir að móðir sín hefði haft miklar áhyggjur af stöðu heimsmála en hún hafi haft óbilandi trú á því að gæskan myndi alltaf sigra að lokum. Karl ávarpaði þjóðina í hjartnæmu myndbandsávarpi. Karl sagðist telja víst að margt sem gengur á í veröldinni núna hefði lagst þungt á móður sína væri hún enn á meðal vor en sjálfur finndi hann hughreystingu í óbilandi trú móður sinnar á að gæskan myndi alltaf sigra að lokum. Elísabet var 96 ára gömul þegar hún fékk hægt andlát að heimili sínu í Balmoral-kastala þann 8. september 2022 eftir að hafa verið, lengst allra, höfðingi þjóðar sinnar í sjötíu ár. „Mig grunar að margt við þá tíma sem við nú lifum á, kynni að hafa valdið henni miklum áhyggjum, en ég sæki styrk í þá trú hennar að gæskan muni ávallt sigra og að bjartari sólarupprás sé aldrei langt undan," sagði konungurinn meðal annars. Ávarp Karls var tekið upp í bókasafni Balmoral kastala í fyrri hluta apríl, hann lagði áherslu á að Elísabetar ætti að minnast fyrir framlag hennar og að hún hafi lifað góðu lífi, frekar en að einblínt yrði á söknuð. „Hennar nær aldarlanga valdatíð einkenndist af ótrúlegum breytingum en samt, með hverjum áratug sem leið, í gegnum hverja umbreytingu, var hún ávallt stöðug, staðföst og algjörlega helguð fólkinu sem hún þjónaði." Bretland Kóngafólk Elísabet II Bretadrottning Andlát Elísabetar II Bretadrottningar Karl III Bretakonungur