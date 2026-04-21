Kvöldævintýri tók óvænta stefnu þegar Jón Pétur Zimsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ásamt öðrum lenti í sjónum fyrir utan Kjalarnes. Þá höfðu þeir róið út á tveimur kajökum að veiða en lent í vandræðum með pedalspaðana og velt báðum bátunum. Þeim var bjargað úr sjónum eftir rúman hálftíma og þakkar Jón bæði björgunarsveitinni og bráðamóttökunni fyrir góð viðbrögð.
Þessu greinir hann frá í færslu sem hann birti á Facebook-síðu sinni í gær en þar segir hann einnig frá því að það hafi verið tveir björgunarsveitarmenn á „sæköttum“ eða jet-ski sem sóttu þá félagana og komu þeim á þurrt land.
„Vorum orðnir kaldari en mig óraði fyrir, mældur líkamshiti 32 gráður. En með öruggum handbrögðum tók það ca 30 mínútur að koma okkur upp í 37 gráður undir hitateppum og með volgt innrennsli í æð,“ segir einnig í færslunni.
Jón þakkar fyrir afbragðs móttökur á bráðamóttökunni og segir þá hafa verið útskrifaða um klukkustund eftir komuna þangað. Kvika, hundurinn hans Jóns, hafi verið ægilega glöð að fá þá heim. Þeir hafi byrjað kvöldið í björgunarvestum en endað í ákaflega „nýmóðins spítalaklæðnaði“.
Þá minnir hann á að slysin geri ekki boð á undan sér en að „þá sé gott að búa á Íslandi þar sem þrautþjálfað fólk, bæði í sjálfboðavinnu og á spítölunum, er til staðar þegar við þurfum á því að halda“.
Að lokum þakkar hann öllum sem „komu að þessu brasi þeirra“ og segir þá báða vera mjög þakkláta.