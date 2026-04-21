Innlent

Var bjargað úr sjónum eftir hálf­tíma: „Slysin gera ekki boð á undan sér“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Jón Pétur Zimsen er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi skólastjóri.
Jón Pétur Zimsen er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi skólastjóri.

Kvöldævintýri tók óvænta stefnu þegar Jón Pétur Zimsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ásamt öðrum lenti í sjónum fyrir utan Kjalarnes. Þá höfðu þeir róið út á tveimur kajökum að veiða en lent í vandræðum með pedalspaðana og velt báðum bátunum. Þeim var bjargað úr sjónum eftir rúman hálftíma og þakkar Jón bæði björgunarsveitinni og bráðamóttökunni fyrir góð viðbrögð.

Þessu greinir hann frá í færslu sem hann birti á Facebook-síðu sinni í gær en þar segir hann einnig frá því að það hafi verið tveir björgunarsveitarmenn á „sæköttum“ eða jet-ski sem sóttu þá félagana og komu þeim á þurrt land.

„Vorum orðnir kaldari en mig óraði fyrir, mældur líkamshiti 32 gráður. En með öruggum handbrögðum tók það ca 30 mínútur að koma okkur upp í 37 gráður undir hitateppum og með volgt innrennsli í æð,“ segir einnig í færslunni.

Virkilega þakklátir

Jón þakkar fyrir afbragðs móttökur á bráðamóttökunni og segir þá hafa verið útskrifaða um klukkustund eftir komuna þangað. Kvika, hundurinn hans Jóns, hafi verið ægilega glöð að fá þá heim. Þeir hafi byrjað kvöldið í björgunarvestum en endað í ákaflega „nýmóðins spítalaklæðnaði“.

Þá minnir hann á að slysin geri ekki boð á undan sér en að „þá sé gott að búa á Íslandi þar sem þrautþjálfað fólk, bæði í sjálfboðavinnu og á spítölunum, er til staðar þegar við þurfum á því að halda“.

Að lokum þakkar hann öllum sem „komu að þessu brasi þeirra“ og segir þá báða vera mjög þakkláta.

Björgunarsveitir Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið