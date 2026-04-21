„Ég er ekki stoltur af því hvernig ég lét“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. apríl 2026 13:00 Rúnar Freyr er í fimmta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Vísir/Lýður Valberg „Þetta byrjaði að þróast hægt og rólega, ég veit ekki hvort ég drekk þetta í mig eða hvort þetta var alltaf þarna og tók sinn tíma,“ segir Rúnar Freyr Gíslason, frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, í viðtali í hlaðvarpinu Jón Ólafs á spjallinu. Rúnar Freyr er mörgum kunnugur sem leikari en eftir að hafa átt við áfengisvandamál að stríða sneri hann sér að verkefnastjórnum og hefur séð um uppsetningu Söngvakeppni sjónvarpsins undanfarinn áratug. Vísir greindi frá því að Rúnar Freyr myndi taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í komandi kosningum og prýðir hann fimmta sætið. Í hlaðvarpinu opnaði Rúnar sig um árin þar sem hann sótti ítrekað meðferð vegna fíknivandans. Þá barst talið einnig að Tólf spora kerfinu, hvað tók við og MeToo-byltingunni. „Það er oft að einhver hefur lent í einhverju eða eitthvað sem áfengi gerir sem losar þig undan einhverju. Hjá mér var ekki neitt þannig. Ég var alltaf, það sem ég kalla, með orm inni í mér,“ segir Rúnar. „Mér fannst aldrei vera nóg að gerast því ég er hvatvís, ég er ekki með athyglisbrest en ég er klárlega smá ofvirkur og mér fannst stundum eins og klukkan í mér væri hraðari en klukkan í ykkur. Þegar ég drakk varð allt eins og það átti að vera.“ Kominn í fíkniefni undir það síðasta Rúnar fór alls fjórum sinnum árin 2011 og 2012 í meðferð á Vogi. Oftast hafi hann náð að halda sér edrú í nokkra mánuði þar á eftir en í eitt skipti féll hann sama dag og meðferðinni lauk. „Þarna kom að einhverju, því allt hafði gengið vel, félagslífið, Versló og leiklistarlífið en þarna var komið verkefni og ég hugsaði að nú væri ég kominn að leiðarlokum,“ segir hann. „Sú hugsun og sú örvænting held ég að hafi ráðið því að í þessari fjórðu og síðustu meðferð gerðist eitthvað.“ Á þeim tímapunkti höfðu hann og þáverandi kona hans skilið og átti hann í engum samskiptum við börnin þeirra. Starfið í leikhúsinu hafi einnig farið neðar á forgangslistann og segist hann oft hafa mætt seint og stigið á svið í glasi. Drakkstu allan daginn? „Já stundum, þetta var upp og niður.“ Svo varstu að dópa líka? „Jú, það var alveg undir lokin. Það var þegar allt komið í rugl en áfengi var mitt efni.“ Fann fullkomið kerfi Með þessu hafi fylgt mikill einmanaleiki og skortur á sjálfsvirðingu. „Þetta er allt glatað og það er ömurleg tilfinning, það er rosa myrkur inni í þeirri pælingu og einmanaleiki. Sérstaklega þegar þú ert að falla og ert búinn að lofa öllum að nú sé þetta komið,“ segir Rúnar. Hann segir verkefni líkt og að takast á við áfengisfíkn ekki eitthvað sem hægt sé að leysa með því að vera sniðugur, klár eða brosmildur. Í staðinn felist slík breyting í því að breyta sér sjálfum. Rúnar segist hafa fundið fyrir pressu frá sínu nánasta fólki um að tími væri kominn til að leita sér aðstoðar. Í dag fylgi hann Tólf spora kerfinu. „Það er eitthvað sem svo brilliant við Tólf spora kerfið, þú færð viljann og kjarkinn til að vilja bera ábyrgð á þér. Að gera upp það sem þú hefur gert vitlaust,“ segir hann. „Þetta er svo fullkomið kerfi sem ég datt algjörlega inn í.“ Þegar Rúnar lauk fjórðu og síðustu meðferðinni fékk hann vinnu sem aukamaður á hvalaskoðunarbát og starfaði þar í alls níu mánuði. Hann treysti sér á þeim tíma ekki til að snúa aftur í leikhúsið þar sem leiklistin og drykkjan hafi verið svo nátengd. Við tóku síðan verkefni í verkefnastjórn hjá SÁÁ og Rúv en í dag er hann í framboði. Viss um að það séu til MeToo-sögur af sér Talið barst einnig að MeToo-byltingunni og rifjar Jón upp orð Rúnars þar sem hann sagðist vera viss um að einhverjar af þeim sögum sem sagðar voru hafi verið af honum. Rúnar jánkar því og segist vera viss um það. „Ég var hluti af þessari menningu, ég var það. Ég er ekki stoltur af því hvernig ég lét, ýtinn og frekur og það sem er svo magnað er að maður var þetta en fattaði það ekki sjálfur. Manni fannst maður bara vera góður gaur, þetta var hluti af því sem var svo gott við MeToo-byltinguna, þetta opnaði augu svo margra.“ segir Rúnar. Hann segist hafa sóst eftir því að biðjast fyrirgefningar og ræða málin. „Ég hef boðið og stundum hef ég fengið það og það hefur verið frábært. Ég hef fundið fyrir því að það hefur hjálpað öðrum líka,“ segir hann. „Þetta hreinsar, þú verður að hreina þetta upp. Það er verst ef það verður eitthvað eftir. „Þetta er viðkvæmt mál, þú ferð ekki bara upp að einhverjum og segir við þurfum að ræða þetta." 