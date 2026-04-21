Rifjaði upp martröðina á Arnarhóli Stefán Árni Pálsson skrifar 21. apríl 2026 14:03 Friðrik er einn vinsælasti tónlistarmaður þjóðarinnar. Friðrik Dór Jónsson var gestur Auðuns Blöndal í síðasta þætti af Tónlistarmönnunum okkar á Sýn+. Þar fór Frikki um víðan völl og fór yfir feril sinn sem tónlistarmaður en hann hefur verið að í að verða tvo áratugi. Auðunn spurði Friðrik í þættinum hvort hann myndi eftir verstu tónleikunum og þá stóð ekki á svörum. Eftirminnilegir tónleikar á Arnarhóli á Menningarnótt stóðu þar upp úr. Friðrik var þá að koma fram í fyrsta sinn með svokallað innra eyra og réði illa við það, auk þess sem eyrað var bilað og heyrðust miklir skruðningar á meðan hann flutti sína tónlist. Úr varð líklega hans versti flutningur eins og hann getur hlegið að í dag. „Ég var að fara að nota innra eyra á tónleikunum mínum í Hörpu stuttu seinna og ég var bara svo samviskusamur með það að ég væri bara að æfa mig í að nota innra eyra," segir Friðrik og heldur áfram. Klippa: Rifjaði upp martröðina á Arnarhóli „Þetta skrifast bara á reynsluleysi að kippa þessu ekki úr. Ég var bara með einhverja skruðninga og kjaftæði í eyranu. Pabbi var búinn að koma sér fyrir fyrir framan mitt sviðið og þegar ég náði augnsambandi við hann sá ég hann gefa mér merki um að drulla þessu úr eyranu." Friðrik grét þegar hann fór yfir lífið, fjölskylduna og feril sinn í þættinum. Í þættinum fer Friðrik meðal annars á dýptina og talar um það hversu stoltur hann sé af sjálfum sér, fyrir að standa með sjálfum sér í gegnum allan ferilinn og koma sér og fjölskyldu sinni fyrir, með því að vera tónlistarmaður. Á einum tímapunkti má sjá Friðrik brotna hálfpartinn niður þegar hann rifjar upp þess vegferð sína. Hægt er að sjá þáttinn í heild sinni á Sýn+.