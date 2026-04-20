Lífið

„Það eru margar drottningar í Flokki fólksins“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Mjólkin reyndist lífsbjörg fyrir Guðmund Inga á milli sterkra kjúklingavængja.
Mjólkin reyndist lífsbjörg fyrir Guðmund Inga á milli sterkra kjúklingavængja.

Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins segir margar drottningar í flokknum aðspurður hvers vegna hann hafi ekki mætt í Silfrið í Ríkisútvarpinu á dögunum. Hann segist mæta í öll viðtöl sem þjóni markmiðum framboðsins, Heimir Már Pétursson kosningastjóri flokksins sé toppmaður þó hann geti við fyrstu sýn virst ógnvekjandi.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í skemmtiþættinum Af vængjum fram, þar sem frambjóðendur til borgarstjórnarkosninga mæta og gæða sér á eldsterkum kjúklingavængjum milli þess sem þeir svara krefjandi spurningum á léttari nótum. Þangað mætti Guðmundur Ingi ásamt Kristni Jóni Ólafssyni oddvita Pírata.

„Þetta er setup!“

Á fjórða vængi er rifjað upp í þættinum að Guðmundur Ingi hafi ekki mætt í Silfrið, umræðuþátt í Ríkisútvarpinu þar sem hann var boðinn ásamt oddvitum Sósíalistaflokksins, Okkar borgar og Góðan daginn. Morgunblaðið greindi frá því að það hefði komið Guðmundi Inga í opna skjöldu, hann hefði aldrei afboðað sig sjálfur, heldur hafi Heimir Már Pétursson kosningastjóri afboðað hann.

Hvað gerðist, hvað kom fyrir?

„Þetta er setup!“ svaraði Guðmundur Ingi í gríni. „Nei nei, við fáum endalaust af beiðnum að koma í þætti eins og þennan og það eru allir bara með ákveðin viðmið, í þessu tilfelli þá bara töldum við það ekki hafa tilgang fyrir framboðið akkúrat á þessum tímapunkti og það var bara niðurstaðan.“

Hann segist ekki hafa verið sjálfur í beinum samskiptum við fréttamann Ríkisútvarpsins. Þannig hann ekki vitað hverjir yrðu í þættinum.

Guðmundur Ingi, þetta er safe space, ég hef unnið með Heimi Má, við erum hræddir við hann? Hann er scary, getur verið harður í horn að taka?

„Það eru margar drottningar í Flokki fólksins og ég er bara óvanur því að vera lægst setta drottningin,“ sagði Guðmundur Ingi á léttu nótunum. „Hann er frábær, hann er oft bara svona fyrst, en síðan bara verður hann æðislegur.“

