„Justin Bieber var með sturtuhausinn minn“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 20. apríl 2026 13:28 Íris er Ungfrú höfuðborgarsvæði. Arnór Trausti „Ég hef verið með kvíða frá því ég man eftir mér, eins hef ég hræðst álit annara á mér. Ég hef reynt að tileinka mér það hugarfar að fólk sé lítið að pæla í mér,“ segir hin 23 ára gamla Íris María Vilhjálmsdóttir Brown sem er meðal keppenda í Ungfrú Ísland í ár. Íris María starfar í versluninni Kúnígúnd í Kringlunni og er með diplómu í förðun frá Reykjavík Makeup School. Hún ólst upp í Dalvík en gegnir titlinum Ungfrú Höfuðborgarsvæðið í keppninni í ár. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Átján ára og sá fyrir öllu sjálf „Ég er með mikinn kvíða og efast oft mjög mikið um sjálfan mig og getu mína,“ segir Íris María um sinn helsta ókost. Hvað hefur mótað þig mest? „Það sem mótaði mig mest myndi ég segja var að flytja út frá foreldrum mínum ný orðin átján ára og sjá fyrir öllu sjálf, vera í fullri vinnu og sjá um heimili og hund.“ View this post on Instagram A post shared by Í𝓇𝒾𝓈 𝑀𝒶𝓇í𝒶🤍 (@irismariav_02) Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við og hvernig komstu þér í gegnum hana? „Mesta áskorunin sem ég hef þurft að takast á við er kvíðinn. Ég hef verið með kvíða frá því ég man eftir mér, eins hef ég hræðst álit annara á mér. Ég hef reynt að tileinka mér það hugarfar að fólk sé lítið að pæla í mér. Það eru allir að pæla í sjálfum sér og eru uppteknir við það. Ég legg mig fram við að vera góð við alla og alltaf kurteis. Annað skiptir því minna máli.“ Hverju ertu stoltust af ? „Ég er stolt af sjálfri mér ég hef lagt mig fram að bæta ákveði mína og lært að standa með sjálfri mér og í kjölfar þess veit ég nákvæmlega hvað ég get og hvað ég á skilið.“ Verðmætur bónus-pabbi „Mín mesta gæfa í lífinu er fólkið mitt. Ég á stóra og æðislega fjölskyldu og einn bónus-pabba sem sem tók mig að sér eins og hans eigin dóttir og fyrir hann gæti ég ekki verið þakklátari,“ segir Íris. Hvernig tekstu á við stress og álag? „Ég held áfram, skipulegg mig vel og anda eftir á.“ Íris er listræn.Aðsend Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Betra er að reyna og mistakast en að reyna aldrei.“ Hvert er neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Að taka upp snapp af mér tala um ilmvatn sem mér fannst svo góð lykt af og segja svo „finndu lyktina“.“ Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég er góð að teikna.“ Ókurteisi mjög óheillandi Aðspurð hvað heilli hana mest segir Íris: „Það sem heillar mig mest í fari fólks er heiðarleiki, góður húmor og þegar fólk er alveg það sjálft.“ Tíminn hræðir Írisi.Aðsend En óheillandi? „Þegar fólk reynir að vera eitthvað annað enn það er og ókurteisi finnst mér mjög óheillandi.“ Hver er þinn helsti ótti? „Minn helsti ótti er tíminn, þá að hann líði of hratt og ég sitji eftir með tilfinninguna að ég hafi ekki nýtt hann nógu vel í það sem mig hefur dreymt um.“ Hvar sérðu þig eftir tíu ár? „Ég sé mig vera á góðum stað, hamingjusama í minni eigin íbúð og komin með fjölskyldu.“ Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Ég hitti þau ekki beint enn fór á tónleika með Justin Bieber og Zöru Larsson. Og Justin Bieber var með sturtuhausinn minn í búningsklefanum sínum.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana ? „Ég myndi ferðast um heiminn og myndi sjá til þess að fólkið mitt myndi aldrei þurfa hafa áhyggjur af neinu.“ Hver er uppáhalds bókin þín? „Ég les því miður ekki eins mikið og ég myndi vilja en ein bók stendur upp úr sem ég las í grunnskóla sem ein af uppáhalds myndunum mínum var gerð eftir og heitir The fault in our stars.“ Langaði út fyrir þægindarammann „Mín upplifun af fyrri keppendum var sú að þátttaka í keppninni gæti bætt sjálfstraust, það vakti áhuga minn á að taka þátt. Einnig vildi ég koma mér út fyrir þægindarammann og kynnast æðislegum stelpum,“ segir Íris um það sem kveikti áhuga hennar á keppninni. Íris er Ungfrú Höfuðborgarsvæðið.Aðsend Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Andleg heilsa, mér finnst mikilvægt að það sé talað meira um hana og fólki sé sýndur meiri skilningur. Það leiðir vonandi af sér að fólk upplifi sig ekki eitt og viti hvert það á að leita sér hjálpar svo það upplifi ekki skömm og höfnun.“ Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Ungfrú Íslandi þarf að mínu mati að vera hún sjálf, með gott sjálfstraust og sterkur karakter. Hún þarf að eiga auðvelt með að tengjast fólki og vera góð fyrirmynd.“ Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Ég vil vera góð fyrirmynd fyrir ungar stelpur sem eiga erfitt með að trúa á sjálfan sig. Ég vil sýna þeim að þær eru nóg, nákvæmlega eins og þær eru og að fegurð snýst ekki bara um útlit, heldur hver þú ert sem manneskja.“ Íris vill efla ungar stelpur.Aðsend Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Við erum allar mismunandi og hver og ein kemur með sína styrkleika og persónuleika.“ Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Mér finnst samfélagsmiðlar vera mjög stór áskorun, sérstaklega fyrir ungar stelpur. Það er svo auðvelt að bera sig saman við það sem maður sér á netinu sem er oft ekki raunveruleikinn, það getur haft mikil áhrif á sjálfstraust og andlega líðan."