Hleypur um LA og ætlar að vinna Bakgarðinn Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 20. apríl 2026 20:00 Ríkarður Eyberg Árnason er mikill hlaupari og býr í Los Angeles. Aðsend „Ég er hvergi eins lifandi og þegar ég er kominn tuttugu kílómetra inn, þá líður mér best. Hlaupin hafa líka hjálpað mér mikið með andlega heilsu,“ segir hinn 22 ára gamli Ríkarður Eyberg Árnason sem er búsettur í Los Angeles og starfar þar hjá spelkufyrirtæki. Samhliða því er hann mikill hlaupari og tók meðal annars þátt í LA maraþoninu í vetur. Blaðamaður ræddi við hann um lífið og ævintýrin vestanhafs. Ríkarður í sólinni í LA.Aðsend Hvað varð til þess að þú fluttir til Kaliforníu? Ég flutti til Bandaríkjanna þegar ég var nýfæddur og bjó þar þangað til ég var sjö ára. Þegar ég kom aftur til Íslands talaði ég nánast enga íslensku, þannig að mig hefur eiginlega alltaf langað til að flytja aftur út. Þegar við fjölskyldan fluttum heim hélt pabbi áfram að búa hérna úti í Kaliforníu og rak sitt eigið fyrirtæki og ég var mjög spenntur fyrir því að koma aftur út og vinna fyrir pabba eftir menntaskólann. En síðan hef ég líka alltaf viljað prófa eitthvað nýtt og prófa að búa í stórborg þar sem mikið er um að vera. Ríkarður ásamt vinum sínum fyrir LA maraþonið.Aðsend Hvað hefurðu búið þar lengi? Ég er búinn að búa hérna í rúmlega ár samtals. Ég flutti út snemma 2025 og kom síðan aftur heim yfir sumarið, það er auðvitað varla hægt að missa af íslenska sumrinu. Ég fór svo aftur út í september og hef verið hér síðan. Ég var líka mikið hérna sem krakki. Hvað ertu að gera þar? Ég vinn fyrir fyrirtæki sem heitir Elevate Movement, sem er spelkufyrirtæki sem pabbi minn stofnaði fyrir nokkrum árum. Það sem ég geri er að hjálpa til við að hanna spelkur. Það sem ég fýla sérstaklega að segja þegar fólk spyr mig hvað ég geri hérna úti er að ég vinn við „Orthopaedic Product Development“. Fyrir utan það er ég að æfa mjög mikið fyrir hlaupin í sumar og líka bara njóta og hafa gaman. @richie.goggins 11 Days out💪🏽🤘🏽, seinast lang hlaupið mitt áður en ég fer í #LAmarathon #fyp #viral #explore #iceland ♬ original sound - Richie.Goggins Hefurðu búið annars staðar erlendis? Nei, ég hef bara búið á nokkrum stöðum í Kaliforníu. En draumurinn er að prófa að búa einhvers staðar í Evrópu. Hvernig hefur daglegt líf verið hjá þér í stórborginni? Daglegt líf hjá mér er mjög misjafnt, því ég vinn við fjölbreytt verkefni. Ef ég ætti að lýsa dæmigerðum degi hjá mér þá vakna ég rúmlega sjö, fer út með kaffibollann og labba langan hring um hverfið mitt. Síðan fer ég að vinna frá klukkan átta til svona tvö. Eftir það fer ég út að hlaupa. Hlaupin eru mjög misjöfn og ég ákveð þau alltaf á sunnudögum. Stundum tek ég hálft maraþon, stundum bara tíu kílómetra, en ég reyni að hlaupa allavega fimm sinnum í viku. Síðan fer ég að þjálfa hóp af ungum stelpum í fótbolta. Eftir það fer ég í ræktina og í saunu. Um helgar kíki ég kannski út á lífið eða fer í fjallgöngur og golf. @richie.goggins Chat am I farming ?🧑🏽🌾 #fyp #fyrirþig #farmlife #explore #Iceland ♬ original sound - lyricloo Hvaða hverfi er í uppáhaldi og afhverju? Það er svolítið erfitt að velja eitt því hverfin í Los Angeles eru svo misjöfn og flott á sinn eigin hátt, þannig að ég verð að velja tvö. Ég elska Malibu, því þar eru mjög flottar strendur og ég elska að baða mig í sjónum. Þar eru líka geggjuð fjöll sem hægt er að ganga upp. Síðan er það náttúrulega Beverly Hills, klassískt. Þar finnurðu geggjað fólk, fullt af fjölbreyttum persónuleikum og þar er ótrúlega mikið um að vera. Það eru líka flottir staðir, eins og veitingastaðir, og endalaust hægt að versla föt og nánast allt. Ríkarður elskar ströndina í Malibu.Aðsend Uppáhalds kaffihús og veitingastaður úti? Það er rosalega erfitt fyrir mig að svara þessu því ég elska bæði mat og góðan kaffibolla með góðu fólki. Það er alltaf hægt að fara á Starbucks og fá sér kaffibolla og maður verður ekkert ósáttur en uppáhaldskaffistaðurinn minn heitir Beachwood Cafe í Hollywood. Það er svolítið falinn staður inni í íbúðarhverfi, en kaffið þeirra er bara eitthvað annað og þú getur líka fengið góðan mat þar. Með veitingastaði á ég líka erfitt með að velja, því þeir eru svo margir. Ég fer oft bara inn á TikTok og segi hvað mig langar að borða í Los Angeles og finn þannig besta staðinn. Ég mæli reyndar alltaf með staðnum Bavel í Downtown Los Angeles. Ef þú vilt alvöru hamborgara þá ferðu á Gold burger, ég er nefnilega mikill börger karl. View this post on Instagram A post shared by Ríkarður Eyberg Árnason (@riicchardd) Hvað er skemmtilegast við lífið úti? Ég hef alltaf verið mikill sólarlandamaður, þannig að ég myndi segja að ég sé á réttum stað fyrir það. Ég elska líka náttúruna, mér líður eiginlega best þegar ég er úti, þannig að ég reyni að eyða miklum tíma í það. Hvort sem það er að fara út að hlaupa, fara í fjallgöngur eða fara út á strönd, ég geri mjög mikið af því og ég elska það. Hefurðu fundið fyrir heimþrá ? Já, auðvitað, það væri frekar skrýtið ef ég myndi ekki finna fyrir því. Það er ekkert eins og herbergið manns heima á Íslandi. Ég sakna líka fjölskyldunnar minnar heima á Íslandi og ég er frekar mikill mömmustrákur, þannig að ég sakna hennar mikið. Ég á líka marga ótrúlega góða vini heima sem ég sakna, en ég verð samt að segja að það er drullu gaman að búa hér og geta fengið vini hingað. Hvað er framundan? Ég er núna í stífum æfingum að undirbúa mig fyrir Bakgarðinn í september, sem ég ætla mér að vinna! Síðan er ég á leiðinni í roadtrip í kringum Kaliforníu með vinum í maí, sem ég er ótrúlega spenntur fyrir. Ríkarður tók þátt í síðasta Bakgarðshlaupinu tiltölulega nýbyrjaður að hlaupa þá.Aðsend Hvenær byrjaðir þú að hlaupa? Ég byrjaði rúmlega tveimur vikum fyrir Reykjavíkurmaraþonið seinasta sumar, sem var í lok ágúst. Þannig að ég byrjaði í byrjun ágúst og tók Reykjavíkurmaraþonið, sem gekk bara mjög vel miðað við aðstæður. Þremur vikum eftir það fór ég í Bakgarðinn og hef bara aldrei hætt. Ég hef keppt í mörgum hlaupum allar götur síðan. View this post on Instagram A post shared by Ríkarður Eyberg Árnason (@riicchardd) Hvað gera hlaupin fyrir þig? Vá, það er svo margt. Ég elska að segja að ég er hvergi eins lifandi og þegar ég er kominn tuttugu kílómetra inn, þá líður mér best. Hlaupin hafa líka hjálpað mér mikið með andlega heilsu. Ég hef alltaf verið uppfullur af orku og verið með mikinn athyglisbrest og ADHD og mér finnst hlaupin hafa hjálpað mér mjög mikið með það. Hvernig var að taka þátt í LA maraþoninu? Vá, það var bara ótrúlegt og gekk mjög vel, þó ég hafi ekki alveg náð markmiðinu mínu, sem var að fara undir þrjá tíma, en ég næ því næst. Annars var þetta bara flottasta hlaup sem ég hef tekið þátt í hingað til og eins og ég segi þá hef ég aldrei verið jafn lifandi og í þessu hlaupi. Það var líka gaman að upplifa að vera eins og stjarna í einn dag – fólk var öskrandi alla fjörutíu og tvo kílómetrana og hvetja mann áfram. Þetta var líka fyrsta hlaupið sem pabbi hefur komið og horft á, þannig að mér fannst það mjög dýrmætt. @richie.goggins Bros at Joshua Tree🔥💯 Los Angeles Marathon Done #fyp #nodaysout #viral #aura #farming @eliaseliaseliasu @hilmirasbrg ♬ original sound - polina - user71706873651 Hvernig var stemningin og hvað stendur upp úr frá þeirri upplifun? Yfir 25.000 manns tóku þátt í hlaupinu, allar götur í LA voru lokaðar og fólk var að hvetja alla leiðina í mark. Síðan þegar maður kom í mark fékk maður sér vel verðskuldaðan bjór og nudd, sem var alveg meiriháttar næs. Hvað hefur komið þér mest á óvart við lífið úti? Ég er svo ánægður með þessa spurningu því mig hefur lengi langað að koma þessu á framfæri. Eftir að ég flutti hingað út fattaði ég hvað fólk spáir miklu meira í sér og hvernig það getur bætt sig, en er samt á sama tíma tilbúið að hjálpa öðrum ef einhver þarf á því að halda. Líka bara hvað fólk úti á götu er lífsglatt, opið og jákvætt. Mér finnst það mjög mikilvægt í samfélagi, það smitar svo út frá sér. Ríkarður segir LA maraþonið algjörlega ógleymanlegt.Aðsend Hvað er það steiktasta eða fyndnasta sem þú hefur lent í úti? Úff, maður lendir alveg oft í einhverju steiktu hérna úti, sérstaklega í umferðinni. Ég hef alveg nokkrum sinnum fengið puttann á mig fyrir að taka fram úr einhverjum, og menn öskra út um gluggann, en ég fer bara að hlæja af því. Því miður er líka mikið af heimilislausu fólki hérna og maður hefur séð ýmislegt steikt tengt því. Til dæmis hef ég séð fólk fara í sturtu úti á götu með brunahana. Sérðu fyrir þér að búa alltaf úti eða kallar Ísland á þig? Ég hef alltaf sagt að mig langi að eiga eign hérna úti og geta tekið fjölskylduna í framtíðinni í sumarhús í Los Angeles, það heillar mig mjög mikið. Ég myndi þó alltaf vilja ala upp börn á Íslandi. Mér finnst samt geggjað að búa erlendis á unglingsárunum og reyna að sjá sem mest af heiminum og kynnast sem flestum. Mér finnst það mjög mikilvægt. Hvað stendur upp úr frá lífinu úti hingað til? Að ég get hlaupið maraþon og orðið ekki þreyttur. Líka bara hvað veðrið er alltaf gott og hvað ég hef fengið að sjá marga ótrúlega fallega staði. 