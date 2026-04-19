Félag leikskólakennara gagnrýnir hugmyndir Hildar Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins, um að stytta nám leikskólakennara. Þau segja Hildi finnast sitt nám, en hún er með gráður í stjórnmála- og lögfræði, mikilvægara heldur en menntunarfræði ungra barna.
Hildur ræddi leikskólamálin með Pétri Marteinssyni, oddvita Samfylkingarinnar í Reykjavík í komandi sveitarstjórnarkosningum, í Sprengisandi í morgun. Hildur benti þar á að til þess að standast kröfu laganna um að tveir þriðju leikskólastarfsmanna þyrfti 2600 starfsmenn.
„Ég var nú að leita að gögnum um hvað það eru margir en segjum okkur að það séu fjörutíu manns á ári sem hætta sökum aldurs. Ég hugsa að það séu fleiri. Miðað við þessa tölfræði, ef um áttatíu manns útskrifast úr náminu og fjörutíu sem hverfa á brott sökum aldurs værum við 65 ár að ná að mennta nægilega marga til að standa undir þörfinni,“ sagði Hildur.
Þá benti hún á að af Norðurlöndunum sé íslenska leikskólakerfið langdýrast. Hér sé lengsti undirbúningstíminn, fleiri starfsmenn per barn og greidd hæstu launin. Hildur telur að á Íslandi hafi verið búið til flókið og dýrt kerfi sem séu mistök.
„Það flækti verulega fyrir okkur málin þegar ákveðið var að lengja leikskólakennaranámið úr þremur í fimm. Við erum með lengsta námið á öllum Norðurlöndunum og þegar ákveðið var að fara í eitt leyfisbréf þá misstum við mikið af fagfólki yfir í grunnskólann úr leikskólanum,“ segir hún.
„Þarna voru gerð mistök og ég myndi auðvitað vilja sjá ríkisstjórnina, sem tók vissulega þessar ákvarðanir á sínum tíma, vinda ofan af þessum breytingum. Þannig værum við fljótari að útskrifa leikskólakennara.“
Félag leikskólakennara gagnrýnir Hildi harðlega í færslu á Facebook og fordæmir þá fordóma gagnvart menntunarfræði leikskóla í orðum hennar.
„Fellur hún þar með í flokk þeirra pólitísku knapa sem er nákvæmlega sama um fagleg gæði náms í leikskólum. Einstaklingar sem telja sig þess umkomna að tala niður menntun kennara í leikskólum,“ segir í færslunni.
„Vert er að nefna að Hildur sjálf er bæði með BA í stjórnmálafræði og lögfræði en einnig með meistaranám í lögfræði. Hennar sýn er þá væntanlega að hennar fræði séu auðvitað miklu mikilvægari og merkilegri en menntunarfræði ungra barna.“
Þau gefa einnig lítið fyrir rök hennar um að eitt leyfisbréf sé vandamál heldur hafi ójafnt flæði kennara milli skólastiga verið staðreynd löngu áður en eitt leyfisbréf varð að veruleika.
„Flæðið varð ójafnara árið sem eitt leyfisbréfið varð að veruleika. Strax árið eftir fór það aftur niður í það sem það var fyrir eitt leyfisbréf.“
Leggur félagið frekar til að ráðist sé í markvissar aðgerðir í kjarasamningum líkt og fjölgun undirbúningstíma og betri ramma utan um þá.
„Leikskólastigið hefur lengi verið vannýtt skólastig vegna skorts á tíma til að sinna faglegri og vel ígrundaðri kennslu í gegnum leik sem er aðalnámsleið leikskólans. Þar undirstrikar hún einnig í orðum fordóma fyrir menntunarfræði ungra barna. Það er mjög miður.“