Vill verja hundruðum milljóna í þegar dýrt leikskólakerfi

Oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík vill takast á við mönnunarvandann í leikskólum borgarinnar með fjárveitingu upp á mörg hundruð milljónir en oddviti Sjálfstæðisflokksins bendir á áð íslenskt leikskólakerfi sé þegar mjög kostnaðarsamt. Tekist var á um málið í Sprengisandi.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, og Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í komandi sveitarstjórnarkosningum, tókust á um leikskólamál borgarinnar í Sprengisandi í morgun. Meðal áforma Samfylkingarinnar er lögfesting leikskólastigsins.
„Við höfum rætt leikskólamálin oft og ekki að ástæðulausu. Ég sé að Samfylkingin leggur til að leikskólinn verði lögfestur á Íslandi og mér finnst það svona frekar ódýrt útspil eins og það eigi að vera einhver lausn á leikskólavandanum. Það er ekki verið að ráðast að rót vandans. Stóri vandinn í leikskólamálum er þessi mönnunarvandi,“ segir Hildur.
Hún bendir á að það vantaði 2600 leikskólakennara á Íslandi til að svara eftirspurn og til að samræmast lögum sem segja að tveir þriðju leikskólastarfsmanna eigi að vera fagmenntaðir. Hins vegar útskrifist að meðaltali áttatíu manns ár hvert.
„Ég var nú að leita að gögnum um hvað það eru margir en segjum okkur að það séu fjörutíu manns á ári sem hætta sökum aldurs. Ég hugsa að það séu fleiri. Miðað við þessa tölfræði, ef um áttatíu manns útskrifast úr náminu og fjörutíu sem hverfa á brott sökum aldurs værum við 65 ár að ná að mennta nægilega marga til að standa undir þörfinni.“
Pétur segist sammála Hildi um að lögfesting leikskólavistar muni ekki leysa öll vandamál en til að mynda sé hægt að líta til nýrrar Reykjavíkurleiðar til að losna við mönnunarvandann
„Hún er að mörgu leyti mjög góð og áhugaverð og ég held að leikskólakennarar hafi verið ánægðir með þetta og það sýnir sig núna bara strax að hún var tekin í notkun núna bara í byrjun mánaðarins og foreldrar byrjuðu á að skrá börnin sín þannig að fyrirsjáanleikinn um hvenær börn eru á leikskólanum var strax betri fyrir starfsemi leikskólanna,“ segir Pétur.
Hann telur að ekki sé nægilega mikil virðing fyrir fyrsta skólastigi barna og slík viðurkenning muni bæta það til muna.
Pétur nefnir að eitt af markmiðum Samfylkingarinnar verði að setja sex hundruð milljónir króna í mönnun. Ekki sé nægur tími til að bíða eftir því að manna alla leikskóla með menntuðum leikskólakennurum og sé það í raun óraunhæft að tveir þriðju starfandi á leikskólum séu menntaðir sem slíkir.
„Þannig að það er það frábæra fólk sem er að vinna í leikskólum sem er að vinna í leikskólum sem er ekki með þessa menntun, kannski með einhverja aðra menntun, fyllist upp í. Þannig að við þurfum bara að fullmanna leikskólana og ég hef ítrekað það að þegar leikskólarnir eru fullmannaðir þá verður minna um veikindaleyfi og meiri ánægja ríkir hjá starfsfólki,“ segir hann.
Kristján Kristjánsson, þáttastjórnandi Sprengisands, bendir á að sex hundruð milljónir sjái fyrir launakostnaði áttatíu leikskólakennara. Pétur tekur fram að samhliða því verði einnig sett aukið fjármagn í viðhald og uppbyggingu nýrra leikskóla.
„Við erum að stefna á, að minnsta kosti, fimmtán hundruð ný pláss á þessu kjörtímabili. Þetta er bara mikilvægt, þetta er bara fyrsti fókusinn hjá okkur. Við verðum að leysa þessi mál,“ segir Pétur.
Hildur bendir á að leikskólakerfum á Norðurlandi sé það íslenska þegar dýrast.
„Við greiðum hæstu launin. Við erum með lengsta námið, við erum með fimm ára háskólanám, ólíkt nágrannaþjóðunum. Við erum með lengri undirbúningstíma, við erum með fleiri starfsmenn per barn. Við erum bara búin að búa til rosalega dýrt og flókið kerfi. Og þetta er kannski ekkert vinsælt sem ég er að segja, sem ég er að fara að segja núna, en það voru mistök,“ segir hún.
