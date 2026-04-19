Brotist var inn í kirkju í Múlunum í Reykjavík að sögn lögreglu og gerendur farnir þegar hún kom á staðinn. Ekki liggur fyrir að svo stöddu hvort einhverju hafi verið stolið. Einnig var óskað eftir aðstoð vegna slagsmála í strætisvagni í Árbæ í Reykjavík.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ökumaður var stöðvaður í Hafnarfirði þar sem hann er sagður hafa ekið bifreið sinni á 212 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er 80 kílómetrar á klukkustund eftir að hafa reynt að komast undan lögreglu. Var ökumaðurinn færður á lögreglustöð þar sem hann var sviptur ökuréttindum.
Þá var einstaklingur handtekinn í Múlunum „vegna sölu læknadóps og vopnalagabrots,“ að sögn lögreglu. Einnig er greint frá umferðaróhappi í Kópavogi þar sem ökumaður er sagður hafa ekið bifreið sinni upp á hringtorg. Sá hafi verið undir áhrifum áfengis og því handtekinn.
Lögregla hafði einnig aðkomu að óhappi á Tungubakkaflugvelli í Mosfellsbæ þar sem flugvél hvolfdi í lendingu, líkt og Vísir greindi frá í gærkvöldi. Einn var í vélinni og slasaðist ekki.
Tveir gistu fangaklefa lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun.