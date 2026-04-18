Slökkvilið reynir nú að ráða niðurlögum sinuelds sem kviknaði skammt undan Vík í Mýdal, nánar tiltekið í vesturbrekkum Háfells.
Mbl.is greindi fyrst frá.
Uppfært klukkan 18:15
„Þetta lítur bara þokkalega út núna,“ segir Bjarki Már Gunnarsson um stöðu slökkviliðsstarfana.
Hann segir að um heljarinnar stórt svæði hafi verið að ræða þegar mest lét.
Um þrjátíu manns hafa tekið þátt í aðgerðum, bæði frá slökkviliðinu í Vík, Hellu og þá hafi sveitungar einnig hjálpað til.
Ómögulegt sé að segja til um eldsupptök að svo stöddu, en dagurinn í dag var bæði heitur og þurr.
