Áreitt í sturtuklefa Sundhallarinnar í tvígang: „Stend þarna bara náföl og hágrátandi“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 18. apríl 2026 12:29 Auður Örlygsdóttir hefur tvisvar sinnum verið áreitt í Sundhöllinni. Auður Örlygsdóttir var sextán ára þegar hún lendir í því að fullorðinn maður gengur inn á hana nakta í útiklefa kvenna í Sundhöll Reykjavíkur fyrir tveimur árum. Maðurinn hlýddi ekki skipunum um að yfirgefa klefan og var þar í um fimm mínútur á meðan hann strauk á sér kynfærin. Á mánudaginn, tveimur árum eftir fyrra atvikið, lendir hún í því að gengið er inn á hana aftur í inniklefa Sundhallar Reykjavíkur. Hún gagnrýnir viðbrögð Sundhallarinnar í báðum atvikum og kallar eftir því að verkferlum verði breytt til að tryggja öryggi kvenna í sundi. Forstöðumaður sundlaugarinnar harmar atvikin sem hann segir hryllileg. Að hans sögn verður brugðist við þessu og seinna málið tilkynnt til lögreglu eftir helgi. Auður, sem er átján ára í dag, segir í samtali við fréttastofu að fyrra atvikið hafi markað djúpt spor í sálarlífi hennar. Það var í janúar 2024 sem leið hennar lá í Sundhöll Reykjavíkur. „Ég fer í sturtu og þá er maður kominn inn í klefan þegar ég er nýkomin í sturtuna. Hann segir fyrst bara „ó sorry“ og heldur smá fyrir augunum eins og hann hafi bara labbað óvart inn. Mér fannst þetta mjög óþægilegt. Hann felur sig í rauninni út í horni allan tímann. Þegar ég kíki svona til hans þá er hann líka að kíkja,“ segir Auður. „Stóð fyrir framan mig og bara starði á mig“ Hún hafi ítrekað beðið hann um að fara en maðurinn varð ekki við því og hélt áfram að ógna henni. „Hann byrjar bara að koma nær og nær og ég sé hann allan tímann í hliðarsjón. Þar byrjar hann að leika sér með kynfæri sín og þarna er ég stanslaust að biðja hann um að fara. Hann segir alltaf „sorrý, sorrý“ en fer aldrei. Svo ákveð ég bara að loka augunum í svona eina sekúndu og þá er hann kominn fyrir framan mig,“ segir Auður. „Hann brosti. Hann stóð fyrir framan mig og bara starði á mig. Hann var alveg upp við mig,“ segir Auður. Allt í allt var maðurinn inni í klefanum í fimm mínútur og á tímapunkti var hann kominn fyrir framan Auði og verulega nálægt henni. Maðurinn yfirgaf loks klefan eftir ítrekuð hróp og köll. Auður var aðeins sextán ára þegar að fullorðinn maður gekk inn á hana í sturtuklefanum.aðsend Auður lét þá starfsmenn sundlaugarinnar vita sem náðu í manninn sem var þá í inniklefanum ásamt barninu sínu. „Þá byrja ég strax að brotna niður og þegar maður grætur svona þá myndi ég halda að starfsmenn myndu fatta alvarleika málsins. Það koma fyrst tveir starfsmenn og þær sýna voða skrítin viðbrögð.“ Þáverandi forstöðumaður sundlaugarinna sagði þá manninum að biðja Auði afsökunar sem hágrét á meðan. „Þau ákváðu að setja hann fyrir framan mig sem er voða skrítið. Ég stend þarna náttúrulega bara náföl og hágrátandi. Ég vildi ekkert horfa á þennan mann. Mig langaði ekkert í afsökunarbeiðni frá honum, mig langaði bara að það væri eitthvað gert. Svo spyrja þau mig hvort ég vilji kæra hann. Ég segi við þau að ég sé sextán ára þarna og þegar eitthvað gerist við barn þá náttúrulega bara að hringja í strax í lögregluna,“ segir hún. Sundlaugin hringdi ekki í lögregluna og gekk maðurinn út ásamt barninu. Móðir Auðar hringdi síðar um kvöldið í lögregluna og var maðurinn dæmdur í þriggja mánaða fangelsi í janúar á þessu ári. Sýnir enga virðingu Á mánudaginn gerist það aftur að gengið er inn á Auði í sturtu. Nú í inniklefa Sundhallarinnar. „Það labbar í rauninni maður inn og stendur þarna bara í góðar 30 sekúndur,“ segir hún. „Ég stóð þar bara nakin og fékk bara aftur svona viðbrögð þar sem ég fraus algjörlega. Þegar maður er búinn að lenda í einhverju svona þá gerist það oft, ég bara frýs og fæ smá svona kvíðakast.“ Hún segir manninn ekki hafa sýnt viðbrögð líkt og hann hafi gengið óvart inn í rangan klefa. Móðir Auðar hafi í kjölfarið hringt í Sundhöllina. „Þau brugðust alls ekki vel við, þau sögðu við mömmu mína að þau könnuðust ekkert við mál mitt og að þau hefðu ekkert til þess að gera fyrir hana,“ segir Auður. „Svo hringdi hún í yfirmann í Sundhöllinni en hann segist ekkert kannast við málið og að það þurfi ekki neinn starfsmaður að vera í útiklefanum. Hann sýnir í rauninni enga virðingu fyrir neinu sem ég hef lent í.“ Hún kallar eftir viðveru starfsmanna í klefum Sundhallarinnar. Of auðvelt sé að komast upp með kynferðislega áreitni, sérstaklega í útiklefanum. „Ég vil bara sjá að starfsmenn séu inni í klefanum. Sérstaklega í útiklefanum. Það er of auðvelt að gera þetta. Ég vil bara að engin önnur þurfi að lenda í þessu sem ég þurfti að lenda í,“ segir Auður en hún tjáði sig um málið á TikTok og hefur myndskeiðið vakið gífurlega athygli. Hún tekur fram að hún hafi birt myndskeiðið í þeirri von að eitthvað breytist og með það fyrir stafni að koma í veg fyrir frekari atvik. @audur29 Langaði að deila minni sögu, ég vona svo innilega að eitthvað fari að breytast og að það verði tekið betur á þessu❤️ #ísland #fyp ♬ original sound - Audur Leiti til lögreglu eftir helgi Snorri Örn Arnaldsson, forstöðumaður Sundhallar Reykjavíkur, harmar atvikin í samtali við fréttastofu. Verkferlar verði endurskoðaðir. „Það er náttúrulega alveg ömurlegt að þarna séu einstaklingar á ferð sem að gera svona lagað. Okkur finnst þetta náttúrulega bara hræðilegt og við finnum svo mikið til með henni. Við þurfum líka að skoða hvernig við getum brugðist betur við til að tryggja að þetta gerist ekki. þetta er í vinnslu hjá mér og fólkinu í kringum mig,“ segir Snorri. Er búið að tilkynna þetta mál til lögreglu sem kom núna upp? „Nei, það verður tilkynnt núna eftir helgina. Við vorum að safna saman öllum upplýsingum sem við getum safnað saman til þess að tilkynna þetta áfram. Þannig að við komum málinu í réttan farveg strax í byrjun,“ segir Snorri. „Við þurfum að skoða hvaða viðbrögð séu rétt og hverngi við getum nálgast þetta til að tryggja öryggi. Hjá okkur er það almennt þannig að öryggi er efest á blaði. Þetta er mikill skellur og við þurfum að gera betur.“ Hann segir að tekið hafi verið á fyrra atvikinu í tíð fyrri forstöðumanns. Ég mun vissulega skerpa líka betur á því hvort ða við eigum einhverjar betri leiðir til að takast á við það þegar svona atvik koma upp. Þegar það er verið að brjóta á fólki þá eigum við að hringja í lögreglu og við reynum að gera það." 