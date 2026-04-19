Eigandi umboðsskrifstofu segir nýsamþykktar aðgerðir Reykjavíkurborgar sem eiga að efla tónleikastaði í borginni tilgerðalegar og hallærislegar. Upphæðin sem verja eigi í verkefnið sé dropi í hafið og að tónleikahaldarar greiði hana margfalt til baka vegna hækkandi gjalda.
Borgarráð samþykkti í vikunni að endurvekja úrbótasjóð tónleikastaða og mun sjóðurinn á þessu ári hafa tíu milljónir króna til úthlutunar í verkefni sem miða að því að efla tónleikastaði í miðborginni. Þá á að verja tveimur milljónum í að byggja upp æfingaaðstöðu við Hlemm. Fréttastofa hefur á síðustu árum fjallað um að ýmsir tónleikastaðir hafa verið að víkja og rekstraraðilar hafa lýst sorglegri þróun í geiranum.
Máni Pétursson, eigandi og stofnandi Paxal umboðsskrifstofu, telur útspil borgarinnar til þess að mæta stöðunni máttlaust.
„Þessar tíu milljónir eru náttúrulega bara dropi í hafið miðað við þann skaða sem bæði Reykjavíkurborg, hið opinbera og alls konar stofnanir eru að hafa almennt á tónleikahalda á Íslandi.“
Á sama tíma sé sífellt verið að hækka gjöld sem tengjast tónleikahaldi. Staðan sé erfið í geiranum og kostnaðurinn skili sér út í miðaverð sem hækkar.
„Ég get eiginlega fullyrt það að ég er að láta Reykjavíkurborg hafa tíu milljónir aukalega bara á þessu ári í einhverjum gjöldum og hlunnindum - og það eru peningarnir sem þeir ætla að leggja í að styrkja tónleikastaði niðri í bæ,“ segir Máni.
„Menn ættu frekar að hugsa, hvernig eigum við að minnka kvaðirnar og hvað eigum við að gera til þess að fólk geti búið til eitthvað skapandi. Það er rosa lítið að bjóða fram tíu milljónir til þess að búa til eitthvað skapandi en að sama skapi leggja gjöld á alla fyrir alls konar vitleysu.“
Flækjustigið sé víða hjá borg og ríki. Endurskoða mætti ýmiss konar gjaldtöku og umhverfið í heild.
„Það mætti náttúrulega skoða það að breyta virðisaukaskattþrepinu á tónlist almennt yfir höfuð, það er að segja þegar fólk er að leigja búnað og annað atriði,“ nefnir Máni sem dæmi.
Hann telur að um sýndaraðgerð sé að ræða.
„Mér finnst bara hið opinbera og alls konar stofnanir í þessu landi vera fyrir tónlistariðnaði. Hann gæti vaxið miklu betur ef þessi afskipti verða aðeins minni. Þessi upphæð sem Reykjavíkurborg er að setja í þetta er eitthvað það tilgerðarlegasta og hallærislegasta sem ég hef séð og það er alveg eins gott að sleppa þessu bara,“ segir Máni.