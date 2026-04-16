Miðstöð menntunar og skólaþjónustu er ekki kunnugt um neinar breytingar á einkunnakerfi grunnskólanna. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, sagði á menntaþingi í gær að skólar ættu aftur að taka upp tölustafakerfi. Slíkar breytingar krefðust breytinga á aðalnámskrá.
Inga sagði á kennaraþingi í gær að nota ætti tölustafi í einkunnagjöf í grunnskólum en ekki bókstafi eða önnur form eins og tíðkast í dag. Þetta kom flatt upp á kennara og formaður Kennarasambandsins lýsti reiði vegna málsins í samtali við Vísi í gær.
Óskýrt er hvort Inga hafi með þessu verið að boða breytingar á sjálfu kerfinu en samkvæmt svörum frá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu hefur stofnunin engar slíkar breytingar á sínu borði.
Í svörum MMS við fyrirspurn Vísis segir að stofnuninni sé ekki kunnugt um nánari útfærslu á fyrirhuguðum breytingum umfram það sem fram kom í ræðu ráðherra, þ.e. að nefnt hafi verið að taka ætti út bókstafi í tengslum við mat/einkunnagjöf og setja tölustafi í staðinn.
Stofnuninni hafi enn fremur ekki verið falið að útfæra eða innleiða einhverjar breytingar á einkunnagjöf í grunnskólum.
Í svari MMS segir einnig að breytingar á einkunnakvarða þyrfti að útfæra í gegnum aðalnámskrá.
„Slíkar breytingar myndu kalla á endurskoðun á þeim köflum aðalnámskrár sem fjalla um námsmat og matskvarða, ásamt viðeigandi samræmingu innan greinasviða og í samhengi við heildarsýn og markmið aðalnámskrár,“ segir í svari MMS.