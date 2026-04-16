Svavar Sigmundsson er látinn Atli Ísleifsson skrifar 16. apríl 2026 10:42 Svavar Sigmundsson. HÍ Svavar Sigmundsson, fyrrverandi dósent og forstöðumaður Örnefnastofnunar Íslands, er látinn, 86 ára að aldri. Hann lést 11. apríl síðastliðinn. Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, greindi frá andlátinu í pósti til starfsmanna HÍ í morgun. Um Svavar segir að hann hafi fæðst í Túni í Hraungerðishreppi 7. september 1939. „Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum að Laugarvatni 1958 og cand. mag. prófi í íslensku frá Háskóla Íslands 1966. Hann var á næstu árum styrkþegi Handritastofnunar og lektor í íslensku fyrir erlenda stúdenta. Á árunum 1969-1971 starfaði Svavar sem sendikennari í íslensku við Háskólann í Helsinki, var ritstjóri við norræna fornmálsorðabók Árnastofnunar í Kaupmannahöfn 1971-1972 og sendikennari í íslensku við Hafnarháskóla 1972-1979. Hann var sérfræðingur við Orðabók Háskólans 1980-1982 og lektor og síðar dósent í íslensku fyrir erlenda stúdenta 1982-1999. Svavar gegndi starfi forstöðumanns Örnefnastofnunar Íslands 1999-2006 og var forstöðumaður örnefnasviðs Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 2006 til starfsloka 2009. Frá 1979 var hann ritstjóri Samheitaorðabókar sem fyrst kom út 1985. Svavar birti fjölda greina um málfræði og nafnfræði, en kom einnig að útgáfu fjölda rita, m.a. gaf hann út Íslenskar bænir fyrir 1600, sem kom út hjá Árnastofnun 2018. Á sjötugsafmæli hans kom út ritið Nefningar með úrvali greina hans um örnefni og fleiri málfræðileg efni. Eftir starfslok hélt Svavar ötullega áfram fræðastörfum sínum og á síðasta ári komu út Sýslu- og sóknarlýsingar Húnavatnssýslu, sem Svavar gaf út með Jóni Torfasyni, en áður hafði hann annast útgáfu slíkra lýsinga frá fleiri héröðum. Til hins síðasta hélt Svavar áfram örnefnarannsóknum og afhenti fyrir skömmu Árnastofnun mikið efni um örnefni, sem nú bíður útgáfu," segir í tilkynningunni. Andlát Háskólar Skóla- og menntamál