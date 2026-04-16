„Það er verið að kalla hana n-orðinu" Stefán Árni Pálsson skrifar 16. apríl 2026 13:00 Margrét opnar sig um þá fordóma sem dóttir hennar verður fyrir. Margrét Vera Mánadóttir er móðir þriggja barna, og á dóttur sem lendir í fordómum vegna litarháttar. Sindri Sindrason ræddi við Margréti í Íslandi í dag í gærkvöldi og fékk að heyra sögu fjölskyldunnar. „Auðvitað býst maður alltaf við því þegar maður er óléttur með manni frá öðru landi að það verði eitthvað í framtíðinni, en þetta verður svona fyrst þegar hún er í leikskóla og á síðasta árinu, þá fer maður svona virkilega að taka eftir þessu," segir Margrét og heldur áfram. „Þetta er orðið miklu alvarlegra þegar hún er komin í grunnskóla og mér finnst þetta hafa orðið meira. Þetta eru náttúrulega bara fyrst og fremst ljót orð í hennar garð. Það er verið að kalla hana n-orðinu. Það er verið að setja út á útlitið hennar, þú ert með krullur, líka talað mikið um eftirnafnið hennar, að það sé ljótt," en faðir hennar er frá Gana. Hefur gríðarleg áhrif „Hún náttúrulega upplifir sig sem öðruvísi. Þetta hefur mikil áhrif á sjálfsmyndina hennar og hún talar mikið um að hana langi að vera eins og hinir. Þetta hefur gríðarleg áhrif. Hún hefur komið heim virkilega döpur. Hún hefur stundum ekki viljað segja okkur hvað er að gerast. Stundum kemur þetta bara upp allt í einu, eins og þegar ég komst að því að einhver væri að kalla hana n-orðinu og þá var hún að spyrja með hvað það orð þýddi. Þá komst ég að því að einhver væri að segja þetta við hana." Margrét segist oft á tíðum verða mjög reið. „Að sjálfsögðu hef ég samband við foreldrana og tala við þau fyrst og fremst af því að þetta byrjar allt heima og fæ þau til þess að fræða aðeins börnin sín um hvað er rétt og hvað er rangt. Þau fæðast ekki með fordóma. Þau heyra þetta einhvers staðar frá, hvort sem það er inni á heimilunum, á samfélagsmiðlum eða í skólanum. Meginmálið er svolítið svona hvað gerist inni á heimilinu og hvað ert þú að segja við börnin þín? Hvað ert þú að kenna börnunum þínum?," segir Margrét en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.