Fleiri Íslendingar eru andvígir aðild að Evrópusambandinu nú en fyrir ári síðan miðað við árlega könnun sem Maskína gerir fyrir utanríkisráðuneytið. 46 prósent segjast vera andvíg aðild í dag en sá fjöldi var 39,8 prósent þegar könnunin var framkvæmd á svipuðum tíma í fyrra. Þá hefur stuðningur við aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu ekki mælst hærri.
Greint er frá niðurstöðum skoðanakönnunarinnar í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Þar kemur meðal annars fram að 42 prósent Íslendinga séu nú hlynnt því að aðildarviðræður Íslands að Evrópusambandinu verði teknar upp að nýju. 39 prósent eru mótfallin því. Á sama tíma í fyrra voru 44,6 prósent hlynnt því að viðræðurnar yrðu teknar upp að nýju en 33,6 prósent andvíg.
Fram kemur að 31 prósent sé hlynnt inngöngu í dag, 23 prósent í meðallagi hlynnt eða andvígt því en 46 prósent andvíg inngöngu. Samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins fyrir ári var stuðningur við inngöngu þá í 36,5 prósentum en 39,8 prósent voru andvíg. Þeim sem eru andvígir því fjölgað um rúm sex prósent milli ára. Könnunin í fyrra fór fram á netinu dagana 27. mars til 3. apríl 2025 og voru svarendur 981. Í könnuninni í ár voru svarendur 936 og fór könnunin fram á netinu dagana 12. til 19. mars 2026.
Í tilkynningu ráðuneytisins í ár kemur fram að fast að helmingur aðspurðra, eða 49 prósent, telji að aðild Íslands að Evrópusambandinu myndi auka efnahagslegan stöðugleika hér á landi. Þrjátíu prósent telja að aðild að ESB myndi hafa þveröfug áhrif og 31 prósent telur að slíkt myndi engin áhrif hafa. 39 prósent telja að aðild Íslands að ESB myndi auka öryggi hérlendis, tuttugu prósent telja að aðild myndi draga úr öryggi og 41 prósent telur að það myndi haldast óbreytt.
Þá kemur fram í tilkynningu ráðuneytisins að stuðningur við aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu hafi ekki mælst meiri frá því að mælingar utanríkisráðuneytisins hófust 2019. 72 prósent aðspurðra eru jákvæð gagnvart aðild þjóðarinnar að varnarbandalaginu, á meðan sjö prósent líta aðild Íslands neikvæðum augum.
Fram kemur að mikill meirihluti telji mikilvægt að Ísland rækti alþjóðlegt samstarf og að Ísland tali fyrir alþjóðalögum og mannréttindum á alþjóðavettvangi. Könnunin sýnir að 69 prósent telja að þátttaka Íslands í alþjóðasamvinnu styrki fullveldi Íslands. 73 prósent telja að hagsæld Íslands byggi að miklu leyti á alþjóðlegri samvinnu og 22 prósent til viðbótar segja hana skipta í meðallagi miklu máli. 82 prósent telja að hagsæld Íslands byggist að miklu leyti á alþjóðlegum viðskiptum og 17 prósent í meðallagi.