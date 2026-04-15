Kennarar eru æfir eftir ræðu barna- og menntamálaráðherra á þingi Kennarasambandsins í morgun. Formaður sambandsins segir það vonbrigði að ríkisstjórnin ætli að halda áfram að kasta hlutum til kennara sem gangi þvert gegn aðalnámskrá.
Ráðherra kom víða við í ræðu sinni á þingi Kennarasambandsins í morgun en eitt málefni vakti þó meiri viðbrögð en önnur.
„Að við notum tölustafi í einkunnagjöf eins og tíðkast í framhaldsskólum, en ekki bókstafi eða önnur form sem getur verið erfitt að skilja,“ sagði Inga í ræðu sinni.
Orðin vöktu athygli og mátti heyra hlátur og andköf hjá gestum þingsins.
Formaður Kennarasambands Íslands sagðist fyrst hafa heyrt af þessum áformum Ingu í ræðu hennar.
„Það er auðvitað verulega mikil vonbrigði að við búum í þeim veruleika að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ætli að halda áfram að kasta til okkar hlutum sem ganga þvert gegn ríkjandi aðalnámskrá,“ en samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla skal gefa einkunnir í bókstöfum við lok 10. bekkjar.
Í ræðu sinni sagði Inga Sæland að mikilvægt væri að námsmat væri skýrt fyrir nemenur og foreldra og vísaði í skoðanakönnun sem gerð var á meðal almennings um viðhorf til námsmats í grunnskólum. Það gaf Magnús lítið fyrir.
„Þetta getur ekki verið neinum til gæfu að vísa í samtöl við fólk utan skólakerfisins eða skoðanakannanir eða einstök bréf sem stjórnmálamenn fá til að lyfta upp popúlískri skoðun sem rímar ekki við þá fagmennsku sem þarf að ríkja í þessum ákvörðunum. Þannig að já, ég er dálítið reiður.“
Þá kom Inga sömuleiðis inn á það í ræðu sinni að samtal þyrfti að eiga sér stað við sveitarfélög um hámarksfjölda nemenda í hverjum bekk, að auka þyrfti stuðning fyrir börn með greiningar og talaði um stefnuna skóla án aðgreiningar.
Hvernig fannst þér undirtektirnar við ræðu þinni?
„Mér fannst þær bara mjög góðar, ég held að það hafi bara allir klappað fyrir mér.“
En hvað fannst kennurum um ræðu ráðherra?
„Froða, fráleitt. Bara fáránlegt að háttsettur embættismaður leyfi sér að tala svona án þess að vera búin að kynna sér málið, tala við fólkið eða tala við okkur,“ sagði Guðríður Jónsdóttir kennari við Grunnskóla Vestmannaeyjum sem sagðist þó vera sammála að nota ætti frekar tölueinkunnir.
„En við vinnum eftir plaggi sem heitir Aðalnámskrá grunnskóla og við eigum að útskrifa nemendur úr 10. bekk með bókstöfum. Hitt er bara okkur í sjálfsvald sett, hvort við notum bókstafi eða ekki.“
Ragnar Þór Pétursson, kennari í Norðlingaskóla, segir Ingu ekki geta lært, hún skelli fram hlutum og þó hún sé leiðrétt þá grafi hún sig dýpra niður.
„Dálítið eins og að vera á bíl og vélin er alveg að bila og hún er alltaf að stinga upp á því að við skiptum um áklæði á sætunum eða hnapp á útvarpinu. Eitthvað svona rugl sem skiptir engu máli. Hvort einkunnir séu í lit eða bókstöfum, sem kom frá ráðuneytinu til að byrja með,“ sem fullyrðir að Inga skilji ekki sjálf það sem hún er að tala um.
„Hún varð sér til skammar hér í morgun og ég og fleiri löbbuðum út,“ bætir Ragnar Þór við.
Kristín Björnsdóttir, kennari í Ingunnarskóla, segir ráðherra tala á skjön við það margt sem komi fram í Aðalnámskrá grunnskóla sem stýri starfi skólanna.
„Það eru ákveðin formerki, ákveðin markmið, ákveðinn rammi og reglur sem þarf að vinna eftir.“
Orð ráðherra hafi komið henni á óvart.
„Ég bjóst við að heyra meira af jákvæðri hvatningu og að fagna kennarastarfinu í stað þess að tilkynna breytingar á menntakerfinu.“
Elísabet Soffía Bender er formaður Félags nýliða í kennslu og hún saknaði þess að ráðherra hafi ekki rætt meira um þann hóp.
„Við erum grunnurinn að skóli og menntun haldi áfram, að við fáum að láta ljós okkar skína. Það hefur ekki komið neinn rökstuðningur um það sem hún er að tala um, hún er svolítið að tala út í loftið en ætti frekar að koma með rökstuðning af hverju.“
„Við erum sár, við erum reið og finnst ekki hlustað á okkur. Það er það sem ég heyrði og hlegið að vitleysunni sem er í gangi.“