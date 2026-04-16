Fengið sinn skerf af áföllum í lífinu Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. apríl 2026 11:03 Sóldís Embla Ingibjargardóttir keppir í Ungfrú Ísland í ár en hún vinnur á hjúkrunarheimili og þjálfar yngri flokka Keflavíkur í körfubolta. „Ég trúi því að fólk mótist mest í gegnum áföll sem það verður fyrir og ég hef því miður fengið minn skerf af þeim í lífinu,“ segir Sóldís Embla Ingibjargardóttir sem keppir í Ungfrú Ísland 2026. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Aldrei gengið í hælaskóm áður en hún tók þátt Sóldís Embla Ingibjargardóttir er nítján ára, útskrifaðist af viðskipta- og hagfræðibraut Fjölbrautaskóla Suðurnesja í desember, starfar við umönnun á hjúkrunarheimili og þjálfar yngri flokka í körfubolta hjá Keflavík. Hún stefnir á að mennta sig meira þegar hún hefur ferðast um heiminn. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Ég hafði aldrei gengið í hælaskóm þegar ég skráði mig í Ungfrú Ísland.“ Hver er þinn mesti ókostur? „Ég er alveg sjúklega mikil subba þegar ég borða.“ Sóldís er Ungfrú Keflavík.Arnór Trausti Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Ég hef lengi verið aðdáandi söngkonunnar Rihönnu og ég myndi segja að hún væri ein af mínum fyrirmyndum. Hún hefur talað fyrir jafnrétti, fjölbreytileika og líkamsvirðingu, svo skemmir ekki fyrir hvað hvað hún er skapandi, frábær tónlistarkona og stendur með sínum gildum.“ Hvað hefur mótað þig mest? „Ég trúi því að fólk mótist mest í gegnum áföll sem það verður fyrir og ég hef því miður fengið minn skerf af þeim í lífinu.“ Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við? „Að horfast í augu við eigin veikleika og læra af þeim.“ Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Mín mesta gæfa er fólkið í kringum mig, er ótrúlega rík af fjölskyldu og góðum vinum.“ Setti dísel á bensínbíl og sat föst á þjóðveginum „Ég verð mjög sjaldan stressuð en þegar það er mikið álag og margt sem þarf að gera þá er lykilinn hjá mér að vera vel skipulögð. Ég er vön að halda mörgum boltum á lofti í einu,“ segir Sóldís um það hvernig hún tekst á við stress. Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Að hafa trú á sjálfri mér og fylgja innsæinu.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Setja dísel á bensínbíl og vera föst á þjóðveginum.“ Sóldís Embla er frá Keflavík, vinnur á hjúkrunarheimili og þjálfar yngri flokka í körfubolta. Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég er ótrúlega fljót að læra nöfn á fólki og gleymi þeim ekki.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Heiðarleiki og svo er fólk sem hrósar öðrum heillandi að mínu mati.“ En óheillandi? „Baktal og dónaskapur finnst mér mjög óheillandi. Hver er þinn stærsti ótti? „Það er sennilega að vera étin af hákarli þegar ég sting mér í heitan sjó.“ Hvar sérðu þig eftir tíu ár? „Eftir tíu ár verð ég vonandi búin að ferðast um heiminn, mennta mig og eignast börn.“ Sóldís Embla óttast það mest að vera bitin af hákarli. Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? „Zendaya, hún labbaði í gegnum öryggisleitina uppi á flugvelli þegar ég var að vinna þar og spjallaði aðeins við mig.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Ég myndi finna bestu leiðina til að ávaxta peningana, svo myndi ég örugglega eyða þeim að mestu í ferðalög. Ég myndi líka leyfa fólkinu mínu að njóta með mér og finna mér góðgerðarmál til að styrkja.“ Hver er uppáhaldsbókin þín? „Þeir sem þekkja mig vita að ég les ekki bækur en ég hlusta mikið á hlaðvörp, Morðskúrinn er góður.“ Brennur fyrir húsnæðismál og geðheilbrigðismál „Ég hef fylgst með keppninni undanfarin ár og fannst spennandi að taka þátt. Ferlið fram að þessu hefur verið virkilega skemmtilegt og lærdómsríkt,“ segir Sóldís um það sem vakti áhuga hennar á keppninni. Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Það þarf að vinna miklu betur í húsnæðismálum á Íslandi, það er til dæmis mjög erfitt fyrir ungt fólk að flytja að heiman án þess að skuldsetja sig í botn því vextirnir eru óeðlilega háir. Svo vantar mikið upp á að geðheilbrigðismálin séu í lagi, biðlistar og þjónustuleysi er eitthvað sem verður að gera betur í.“ Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Hún þarf að vera góð fyrirmynd, koma vel fram við aðra og að hafa viljan til þess að vera leiðtogi Íslands í Miss Universe.“ Sóldís Embla les ekki bækur en hlustar mikið á hlaðvörp. Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Ungfrú ísland er ekki bara kóróna eða titill heldur aukin tækifæri og góður vettvangur til þess að vera fyrirmynd. Svo er auðvitað draumurinn að komast á stóra sviðið í Miss Universe-keppninni sjálfri.“ Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Það sem greinir mig frá öðrum keppendum er að ég vil bara vera ég sjálf og ekkert annað, ég nota styrkleikana mína til að hafa jákvæð áhrif á aðra og gefst ekki upp þótt að hlutirnir séu erfiðir. Ég vil ekki bara ná árangri sjálf, heldur líka hjálpa öðrum að vaxa með mér og ég reyni alla daga að verða betri útgáfa af sjálfri mér.“ Hver er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Ég myndi segja að það væri gervigreindin. Mér finnst hún geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á kynslóðina mína.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Ást og friður! Ég er búin að læra ótrúlega margt og kynnast yndislegum stelpum. Fólki er annars frjálst að hafa skoðanir og það er bara í góðu lagi, það er það sem gerir samfélagið fjölbreytt." 