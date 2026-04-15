„Þetta lið á Akureyri vildi ekki gefa mér gullið“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 15. apríl 2026 13:00 Guðmundur Emil telur sig hafa verið rændan sigri á Íslandsmeistaramótinu í vaxtarrækt en Sæmundur Freyr telur Guðmund hafa látið keppnisskapið leiða sig í gönur. Crossfit.is/Gyða Henningsdóttir Vaxtarræktarheimurinn nötrar eftir að Íslandsmótið í fitness fór fram á Akureyri um helgina. Áhrifavaldurinn Guðmundur Emil Jóhannsson telur sig hafa verið rændan sigri eftir að hafa lent í öðru sæti á eftir Íslandsmeistaranum Sæmundi Frey Erlendssyni. Sæmundur segir Guðmund hafa látið keppnisskapið leiða sig í gönur og hann gert lítið úr mótherjum. Fjölmenni var í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri laugardaginn 11. apríl þar sem Íslandsmótið í fitness var haldið. Keppt var í sportfitness, fitness karla, kvenna og unglinga, vaxtarrækt og módelfitness og brostu elgtanaðir keppendur út að eyrum á sviðinu. Nánar má lesa um keppnina sjálfa og sigurvegara á hinum öfluga vef Fitness.is þar sem sjá má myndir af öllum keppendum. Flokkurinn sem hefur valdið hvað mestu umtali er hins vegar vaxtarræktarflokkurinn þar sem Sæmundur Freyr Erlendsson bar sigur úr býtum í öflugum hópi keppenda. Ekki virtust allir sáttir með úrslitin, allavega ekki silfurverðlaunahafinn Guðmundur Emil Jóhannsson, betur þekktur sem Gummi Emil. „Ég var rændur“ Frá því mótið fór fram um helgina hefur Gummi Emil birt myndir af sér stæltum og brúnum á sviðinu. Í gær kvað við nýjan tón á miðlunum þegar Gummi birti röð mynda og myndbanda á Instagram-hringrás sinni. Í einu myndbandinu stendur Gummi á brókunum fyrir framan Kermóafoss í Elliðaárdal og hnykklar vöðvana. Við myndbandið skrifar hann: „Sanni Íslandsmeistarinn í vaxtarrækt 2026 og það sáu það allir.“ Gummi fór á brókinni að Kermóafossi. Seinna í hringrásinni birti Gummi svarta mynd með texta til að skýra fyrri skrif sín. „Smá útskýring. Samkvæmt öllum „bodybuilding legends“ á Íslandi þá var ég sigurvegari vaxtarræktarflokksins 2026. Virtir þjálfarar allir búnir að segja það sama: ég var rændur,“ skrifar hann á myndina. „En þetta lið á Akureyri vildi ekki gefa mér gullið... þannig ég fékk silfrið,“ skrifar hann jafnframt og segir að það hafi líka gerst árið 2021 þegar hann og Thor „Móði“ Bessi Kristjánsson áttu að lenda í 1. og 2. sæti en þriðji maður bar sigur úr býtum og þeir enduðu í næstu sætum þar á eftir. „Þannig fyrir mér og öllum (nema einhverjum þremur dómörum á Akureyri sem halda þetta mót) vann ég vaxtarræktina. Þannig ég gæti ekki verið sáttari,“ skrifar Gummi á annarri mynd í hringrásinni. Guðmundur hnyklar vöðvana.Crossfit.is/Gyða Henningsdóttir Gummi birti síðan nokkur skjáskot af skoðanabræðrum sem voru sammála um að niðurstöðurnar væru hneyksli áður en hann klykkti út með mynd af sér og Sæmundi á mótinu og skrifaði við hana: „Número uno og ég veit það í hjarta mínu. Það sem skiptir mestu máli er hvað sjálfum þér finnst líka.“ Loks tók Guðmundur þó fram að báðir væru þeir stórglæsilegir íþróttamenn. „Af hverju ertu að keppa?“ Sæmundur Freyr hefur greinilega orðið var við gagnrýni á úrslitin, hvort sem það er frá Guðmundi eða stuðningsmönnum hans, því hann hefur fundið sig tilknúinn að bregðast við á sínum samfélagsmiðlum. Þar birti hann mynd fyrir þá sem hata hann (e. my haters) með smá vaxtarræktarkennslu. „Það er ekki ein pósa sem ræður úrslitum. Það eru sjö pósur í samanburði, sá sem lítur betur út í fleiri pósum = WIN,“ skrifar hann á myndinni. Það skipti engu máli hversu þungir keppendur séu, það sé ekki vigt á sviðinu. Þó vaxtarrækt leggi áherslu á stærð sé ekki endilega eftirsóknarvert að vera einungis stærri á magasvæðinu. Íslandsmótið í fitness var haldið í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri 11. apríl.crossfit.is/Gyða Henningsdóttir „Pósur skipta máli og ef þú ert ekki búinn að æfa þær þá helduru þeim ekki lengi og ferð að svitna tanni af þér 💩,“ skrifar Sæmundur og virðist beina orðum sínum að Guðmundi. Sæmundur segir vaxtarrækt eins og allar aðrar íþróttir að því leyti að fólk sé með mismunandi skoðanir á ákvörðunum dómara. Í fótbolta geti það tengst tæklingu sem dómari dæmri ekki á en í vaxtarrækt snúi það að þeim ólíku þáttum sem dómararnir leggja áherslu á: stærð, skurð, vaxtarlag, pósur, sviðsframkomu og fleira. „Allt í góðu að vera með mismunandi skoðanir á úrslitum,“ skrifar Sæmundur en að hans mati sé það of mikið keppnisskap þegar „keppandinn í öðru sæti“ getur ekki óskað mótherjum til hamingju, þakkað fyrir sig eða hrósað öðrum og hreyti í staðinn út úr sér: „Ég var rændur“ og „Ég átti að vinna ekki þú“. Guðmundur silfurverðlaunahafi og Sæmundur Íslandsmeistari takast í hendur.Crossfit.is/Gyða Henningsdóttir Sæmundur segir að tilgangurinn með vaxtarrækt sé að stækka og verða betri. „Oftast leiðir það til að fólk vex líka í persónu og byggir hvort annað upp… ekki alltaf,“ skrifar hann. Þá segir hann það sig engu skeyta þó fólk baktali hann, hins vegar muni hann ekki hlífa fólki. „Er með skjáskot af samræðum þar sem maðurinn er að segja [mér] að gefa sér bikarinn og MIKIÐ fleira en hef ekki í mér að birta það. „Ef þú berð ekki virðingu eða tekur mark á dómurum og þeirra „feedback-i", af hverju ertu að keppa?" skrifar hann. „Að tala niður til annarra sýnir eingöngu hvernig manneskju þið hafið að geyma."