Árni vill stöðuna þrátt fyrir auglýsingu Árni Sæberg skrifar 15. apríl 2026 11:30 Menntaskólinn á Egilsstöðum, með Árna í fararbroddi, vann verðlaun sem Stofnun ársins árið 2022 í flokki stofnana með 40-89 starfsmenn. Sameyki Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt lista yfir umsækjendur um þrjú embætti skólameistara, sem auglýst voru laus til umsóknar þann 19. mars síðastliðinn. Meðal tveggja umsækjenda um embætti skólameistara Menntaskólans á Egilsstöðum er núverandi skólameistari skólans, sem heyrði í fréttum að staða hans yrði auglýst. Embættin voru auglýst laus til umsóknar þann 19. mars síðastliðinn með umsóknarfresti til og með 9. apríl. Mennta- og barnamálaráðherra skipar í embættin til fimm ára í senn að fenginni umsögn hlutaðeigandi skólanefnda, að því er segir í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins. Í tilkynningunni segir að eftirfarandi umsóknir hafi borist um embætti skólameistara Menntaskólans á Egilsstöðum: Árni Ólason, skólameistari Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, félagsfræðingur og framhaldsskólakennari Kom ekki á óvart Árni er núverandi skólameistari skólans en hann heyrði af því í útvarpsfréttum í desember að til stæði að auglýsa stöðu hans. „Ég fékk að heyra hjá ráðherra í útvarpinu að það ætti eftir að taka einn enn fyrir. Ég vissi að það væri ég. Ef það ætti að fara í þetta leikrit á annað borð þá þýðir ekki að gera A og svo ekki B. Þetta kom mér ekkert á óvart." sagði hann í samtali við Vísi á sínum tíma. Ársæll reynir ekki aftur Málefni skólameistara menntaskóla voru mikið til umræðu í desember í fyrra eftir að embætti skólameistara Borgarholtsskóla var auglýst en ákvörðun þess efnis var sögð þvert á allar hefðir. Ársæll Guðmundsson, sem gengt hafði embættinu í fimm ár, hefur þegar látið af embætti og sótti ekki um endurnýjaða skipun. Hann íhugar nú að stefna ríkinu vegna málsins. Samkvæmt tilkynningu bárust eftirfarandi umsóknir um embættið: Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir, settur skólameistari Harpa Jörundardóttir, framhaldsskólakennari og sérfræðingur Rektorinn kominn til borgarinnar Þriðja embættið sem auglýst var laust til umsóknar er embætti rektors Menntaskólans við Hamrahlíð. Einn fimm umsækjenda hefur verið settur rektor frá því að Steinn Jóhannesson söðlaði um og tók við starfi sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Umsækjendurnir fimm eru eftirfarandi: Andri Guðmundsson, framhaldsskólakennari Harpa Jörundardóttir, framhaldsskólakennari og sérfræðingur Helga Jóhannsdóttir, settur rektor Magnús Hlynur Haraldsson, framhaldsskólakennari og brautarstjóri Maren Davíðsdóttir, framhaldsskólakennari og deildarstjóri