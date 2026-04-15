Um 250 félagsmenn Kennarasambandsins mæta til þings á Hilton Nordica í dag, miðvikudaginn 15. apríl. Þing KÍ hefur æðsta vald í málefnum KÍ og á þinginu er ákveðið hvert skuli stefna í öllum málaflokkum næstu fjögur árin. Fjölmargar málefnanefndir munu starfa á þinginu og ræða margvíslega þætti sem snerta félagsfólk Kennarasambandsins.
Þingið verður sett klukkan tiu í dag. Þá flytja ávörp Magnús Þór Jónsson, formaður KÍ, Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Christer Holmlund, frá Norrænu kennarasamtökunum.
