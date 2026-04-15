Héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt mann, sem áður hafði hlotið tveggja ára fangelsisdóm fyrir að nauðga táningsstúlku sem tengist honum fjölskylduböndum sumarið 2019, til að greiða brotaþola 2,25 milljónir króna í miskabætur.
Konan höfðaði einkamál gegn manninum í kjölfar hæstaréttardóms og fór þar fram á greiðslu fjögurra milljóna króna í miskabætur.
Maðurinn var upphaflega sýknaður af ákærunni í héraði en Landsréttur sneri við dómnum í mars á síðasta ári þar sem hann var dæmdur í tveggja ára fangelsi en stærstur hluti refsingarinnar var skilorðsbundinn. Hæstiréttur staðfesti svo dóm Landsréttar fyrr á þessu ári og höfðaði konan svo sérstakt einkamál vegna bótakröfunnar.
Í gögnum málsins kom fram að í aðdraganda brotsins hafi stúlkan og maðurinn verið að djamma saman í miðbæ Reykjavíkur, ásamt öðrum, en endað í eftirpartýi heima hjá honum.
Manninum var gefið að sök að hafa á heimili sínu, nánar tiltekið í hjónaherbergi hússins, stungið fingri í leggöng stúlkunnar á meðan hún svaf og haldið því áfram eftir að hún vaknaði. Þá hafi hann fært sig ofan á hana, látið hana fróa honum og haft samræði við hana gegn hennar vilja.
Í ákærunni sagði að hann hafi notfært sér að hún gæti ekki spornað við verknaðinum vegna áhrifa áfengis og svefndrunga. Var hann sagður hafa beitt hana ólögmætri nauðung með því að nýta sér yfirburði sína og traust hennar, vegna náinna fjölskyldutengsla. Hún upplifi mikinn kvíða og óöryggi og hafi margoft endurupplifað atburðinn. Auk þess fái hún kvíðahnút þegar hún eigi leið hjá íbúðahverfi mannsins og þá hafi atburðurinn haft mikil áhrif á skólagöngu hennar og félagslega stöðu.
Í niðurstöðukafla dómsins segir að dómurinn telji að um hafi verið gróf kynferðisbrot og fjölskyldutengslin hafi aukið á grófleikann.
Af gögnum málsins megi ljóst vera að brotin hafi haft alvarleg neikvæð áhrif á stefnanda og valdið henni mikilli röskun. Mat dómarinn hæfilega upphæð miskabóta vera 2,25 milljónir króna.
Dómari í málinu dæmdi jafnframt manninn til að greiða 250 þúsund krónur í málskostnað.