Innlent

Kviku­hlaup enn lík­legasta sviðs­myndin

Atli Ísleifsson skrifar
Um sé að ræða mesta magn sem mælst hefur frá upphafi eldgosa á Sundhnúksgígaröðinni. Myndin er tekin í gosi í apríl á síðasta ári. Vísir/Anton Brink

Landris og kvikusöfnun heldur áfram með svipuðu móti og undanfarnar vikur, þar sem innstreymi kviku er hægt en stöðugt. Kvikuhlaup sem gæti leitt til eldgoss er enn talin líklegasta sviðsmyndin. 

Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar og segir að samkvæmt líkanreikningum hafi nú um 25 milljón rúmmetrar af kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí á síðasta ári. Um sé að ræða mesta magn sem mælst hefur frá upphafi eldgosa á Sundhnúksgígaröðinni.

„Á meðan kvika heldur áfram að safnast fyrir og þrýstingur í kerfinu eykst er líklegasta sviðsmyndin sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina, sem gæti leitt til eldgoss. Gera þarf ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og áður, en hann hefur verið á bilinu 20 mínútur upp í rúmar fjórar klukkustundir.

Veðurstofan

Skjálftavirkni

Skjálftavirkni hefur verið áfram lítil undanfarnar vikur við kvikuganginn, að jafnaði um tveir smáskjálftar á dag.

Í gær, þann 13. apríl, mældust þrettán smáskjálftar á um 10 km dýpi í Fagradalsfjalli en ekki hafa mælst yfir þrír skjálftar á dag í fjallinu síðustu mánuði.

Hættumat

Hættumat Veðurstofunnar er óbreytt og gildir til 30. júní. Sólarhringsvakt Veðurstofunnar fylgist áfram grannt með framvindunni og verður hættumatið uppfært ef breytingar verða á virkninni,“ segir í tilkynningunni.

