Sundlaugar opnar lengur um helgar í sumar Árni Sæberg skrifar 14. apríl 2026 14:05 Laugardalslaug er meðal þeirra sundlauga sem verður opin til tíu um helgar í sumar. Vísir/Vilhelm Samkvæmt tillögu um lengri opnunartíma sundlauga í Reykjavík yfir sumartímann verða sundlaugar borgarinnar opnar til klukkan 22 um helgar frá 1. júní til 31. ágúst 2026. Tillagan var samþykkt á fundi menningar -og íþróttaráðs í síðustu viku. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að markmiðið sé að bæta þjónustu við íbúa og samræma opnunartíma betur við lengri útivistartíma barna yfir sumarið. Tillagan sé þannig í raun sumaropnun og í takt við útivistartíma barna sem sé lengdur yfir sumartímann. Frá 1. maí til 1. september megi börn 12 ára og yngri vera úti til klukkan 22 og 13 til 16 ára börn til klukkan 24.