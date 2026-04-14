Óháðu borgarfulltrúarnir Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir hafa lagt til að þau verði áheyrnarfulltrúar í borgarráði, umhverfis- og skipulagsráði og forsætisnefnd borgarinnar. Það hefði í för með sér að laun Kjartans myndu hækka um 868 þúsund og laun Mörtu um 578 þúsund.
Kjartan og Marta voru kosin í borgarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn en sögðu sig nýverið frá flokknum eftir að ekki var óskað eftir frekari kröftum þeirra í forystu borgarstjórnarflokksins. Þau tilkynntu síðar meir að þau væru gengin til liðs við Miðflokkinn.
Þann 9. mars síðastliðinn tilkynntu þau forsætisnefnd Reykjavíkurborgar að þau hefðu stofnað borgarstjórnarflokk óháðra og mundu starfa innan hans út kjörtímabilið, ásamt varaborgarfulltrúanum Helga Áss Grétarssyni, sem einnig var kjörinn fyrir Sjálfstæðisflokk.
Nokkrum dögum síðar samþykkti meiri hluti borgarstjórnar tillögu Sjálfstæðisflokksins um að fjarlægja Kjartan og Mörtu úr nefndum og ráðum borgarinnar. Helgi Áss hafði sömuleiðis hlotið sömu örlög áður.
Þetta gerði það að verkum að kjör þeirra skertust verulega en samkvæmt samþykkt um kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg skulu borgarfulltrúar að jafnaði sitja í að minnsta kosti einni nefnd í flokki I og þá sé bæði átt við setu sem kjörinn fulltrúi og áheyrnarfulltrúi.
Sitji borgarfulltrúi ekki í nefnd í flokki I skuli hann sitja í nefnd í flokki II. Sitji borgarfulltrúi hvorki í nefnd í flokki I né flokki II skerðist grunnlaun hans um helming. Sitji borgarfulltrúi ekki í nefnd í flokki I skerðist grunnlaun hans um 25 prósent nema hann sitji í tveimur nefndum í flokki II og/eða III.
Þannig nema laun þeirra Kjartans og Mörtu nú hálfum borgarstjórnarlaunum, 578 þúsund krónum, auk fast starfskostnaðar upp á 84 þúsund krónur eða alls 662 þúsund krónum.
Á borgarstjórnarfundi dagsins, sem hófst klukkan 12, liggja fyrir þónokkrar tillögur frá þeim Kjartani og Mörtu, þar á meðal þrjár þar sem lagt er til að þau verði áheyrnarfulltrúar í nefndum og ráðum borgarinnar.
„Við undirritaðir borgarfulltrúar höfum stofnað borgarstjórnarflokk óháðra og munum starfa innan hans út kjörtímabilið í samræmi við tilkynningu okkar til forsætisnefndar 9. mars 2026. Við leggjum því til að borgarstjórn samþykki að við fáum að tilnefna áheyrnarfulltrúa í borgarráð í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga og samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar,“ segir í tillögu þeirra um að fá áheyrn í borgarráði.
Samkvæmt henni yrði Kjartan áheyrnarfulltrúi og Marta varaáheyrnarfulltrúi. Hinar tvær tillögurnar varða umhverfis- og skipulagsráð og forsætisnefnd. Samkvæmt þeim yrði Marta áheyrnarfulltrúi og Kjartan varaáheyrnarfulltrúi.
Verði tillögurnar samþykktar munu þau bæði njóta fullra borgarfulltrúalauna auk kostnaðar, alls 1,25 milljóna króna. Í ofanálag við það fengi Kjartan 25 prósenta álag sem áheyrnarfulltrúi í borgarráði og fengi því alls 1,53 milljónir króna. Þannig myndu laun Mörtu hækka um 578 þúsund og Kjartans um 868 þúsund.
Kjartan greindi þegar frá því þegar þau stofnuðu borgarstjórnarflokk óháðra að þau myndu óska eftir því að verða áheyrnafulltrúar, enda væri hefð fyrir slíku.
„Við höldum áfram að leggja fram tillögur í ráðum og nefndum og munum óska eftir að fá áheyrnaraðild í nokkrum nefndum eins og dæmi eru um. Þar getum við haldið áfram okkar málflutningi,“ sagði hann.