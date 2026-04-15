Bein út­sending: Inga á­varpar kennara sem ráða ráðum sínum

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Inga Sæland er barna- og menntamálaráðherra.
Inga Sæland er barna- og menntamálaráðherra. Vísir/Einar

Um 250 félagsmenn Kennarasambandsins mæta til þings á Hilton Nordica í dag, miðvikudaginn 15. apríl. Þing KÍ hefur æðsta vald í málefnum KÍ og á þinginu er ákveðið hvert skuli stefna í öllum málaflokkum næstu fjögur árin. Fjölmargar málefnanefndir munu starfa á þinginu og ræða margvíslega þætti sem snerta félagsfólk Kennarasambandsins.

Þingið verður sett klukkan tíu. Þá flytja ávörp Magnús Þór Jónsson, formaður KÍ, Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Christer Holmlund, frá Norrænu kennarasamtökunum.

