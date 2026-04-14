Samdráttur í samfélaginu skilar sér í því að minna er ráðið í sumarafleysingar. Harðnað hefur á dalnum en forstjóri Vinnumálastofnunar segir það marktækt að kólnun í atvinnulífinu sé enn ríkjandi og að atvinnuleysi sé meira en undanfarin ár.
„Við höfum ekki enn orðið vör við að fólk sé í vandræðum með sumarstörf en það kemur náttúrulega líka lítið til okkar en það sem við vitum fyrir víst er að það hefur harðnað á dalnum,“ segir Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar, í samtali við fréttastofu Vísis í dag.
Á opnum fundi þar sem Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson varaseðlabankastjóri mættu fyrir efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis í febrúar kom fram að skýr merki væru um kólnun á vinnumarkaði.
Því til stuðnings var bent á nýlega könnun meðal fyrirtækja þar sem kannað var hvort skortur væri á vinnuafli. Seðlabankinn stendur fyrir könnuninni reglulega.
Aðeins tíu prósent fyrirtækja svöruðu játandi. Eftir því sem fram kom í frétt Viðskiptablaðsins hefur hlutfallið aðeins tvisvar mælst jafn lágt. Það er í kjölfar efnahagshrunsins og þegar heimsfaraldur Covid-19 gekk yfir.
„Við vitum að það er þyngra fyrir fæti að fá vinnu og það tekur lengri tíma. Við merkjum það alveg hér hjá okkur,“ segir Unnur þá og bætir við að marktæk áframhaldandi kólnun sé í atvinnulífinu.
Atvinnuleysi í mars mældist 0,1 prósentum minna en í febrúar eða 4,8 prósent. Unnur segir þetta vera sömu þróun og þau sjái oftar en ekki á vorin en atvinnuleysi mælist yfirleitt mest í upphafi árs en lækkar svo þegar fyrirtæki byrja að ráða inn fólk fyrir sumarið.
Í ár séu hins vegar talsvert fleiri skráðir atvinnulausir en á sama tíma í fyrra en í mars 2025 stóð atvinnuleysi í 4,2 prósentum.
„Þessi árstíðabundna uppsveifla er aðeins að byrja og vonandi verður hún bara góð, þetta er að mjakast upp á við en það er þyngra núna heldur en á sama tíma í fyrra,“ segir Unnur.
Til marks um þetta má geta þess að í tilkynningu frá Bláa lóninu hf. segir að í ár hafi þeim borist mesti fjöldi umsókna sem fyrirtækið hefur fengið til þessa. Ríflega 7.500 umsóknir bárust um 200 störf sem ráðið verður í fyrir komandi sumar hjá félaginu. Það er rúm þreföldun frá því sem áður hefur verið.