Borgarstjórn samþykkti á fundi sínum í dag tillögu Sjálfstæðisflokksins um að endurskoða gjaldsvæði bílastæða borgarinnar og útfærslu gjaldskyldunnar. Hluta P2-stæða verði breytt í P3.
Tillögurnar sem voru samþykktar voru að endurskoða gjald á gjaldsvæði P1 og verður hluta P2-svæða breytt í P3. Munurinn er að á P3-svæðinu er ekki gjaldskylda um kvöld og helgar. Þá á að endurskoða útfærslu á gjaldskyldu á sunnudögum.
Borgarstjórn samþykkti einnig að endurskoða gjaldskyldu á íbúasvæðum með það að markmiði að gera íbúakort sveigjanlegri og einfalda umsóknarferlið. Að lokum verður ráðist í markvissa kynningu á bílastæðahúsum Reykjavíkurborgar og aðgengi að þeim.
Þegar vinnunni við breytingarnar á gjaldskrá og gjaldskyldu er lokið verða þær sendar í samráðsgátt.
„Sérstaklega skal gera íbúum og hagsmunaaðilum viðvart á þeim svæðum sem breytingarnar hafa áhrif á,“ segir í fréttatilkynningu frá borginni.
„Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fagna því að í umræðu um tillögur flokksins um gjaldskyldu bílastæða í Reykjavík hafi komið fram breið samstaða um að þörf sé á endurskoðun á fyrirkomulaginu. Sú niðurstaða endurspeglast jafnframt í samþykkt borgarstjórnar um að taka gjaldsvæði, gjaldtöku og útfærslu hennar til endurskoðunar,“ segir í bókun Sjálfstæðisflokksins.
„Það staðfestir að sú gagnrýni sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið á lofti átti fullan rétt á sér.“
Í samfélagsmiðlagjörningi ekur Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, niður Austurstræti þar sem hann furðar sig á því að þar séu engin bílastæði. Austurstræti hefur verið göngugata síðan í september og því er ólöglegt að aka bíl niður götuna, sem Miðflokksmaðurinn gerir þó.