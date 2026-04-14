Byrja ekki að beita sektum á morgun

Frá og með 15. apríl ár hvert er ekki heimilt að aka á nagladekkjum. Þó mun Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ekki byrja að beita sektum fyrr en um 25. apríl í fyrsta lagi eða tæpum tveimur vikum eftir lok nagladekkjatímabilsins.
Síðustu vikur hefur ástandið verið þannig að hálka hefur myndast víða á heiðum og því ekki tímabært að byrja að sekta ökumenn sem eru enn á nagladekkjum. Þetta segir Árni Friðleifsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu Vísis í dag.
„Á morgun er sá dagur sem fólk á að skipta um nagladekk og við hvetjum alla til að í það minnsta panta tíma,“ segir Árni Friðleifsson og bætir við að það séu allir innan lögreglunnar meðvitaðir um að nagladekkjatímabilinu ljúki á morgun.
Hann segir að það þó þeir byrji ekki strax að sekta sé ekki seinna vænna að panta sér tíma í dekkjaskipti enda „taki smá tíma að skipta um dekk á bifreiðaflota landsmanna“. Þá hvetur hann þá sem búi á höfuðborgarsvæðinu og eru ekki í neinum ferðahugleiðingum til að skipta sem fyrst enda sé færið gott á götum borgarinnar og hlýtt í veðri.
Síðast í lok október flykktust landsmenn í dekkjaskipti en þá var útlit fyrir mikla snjókomu á höfuðborgarsvæðinu. Á sumum verkstæðum mynduðust langar raðir og dæmi eru um að fólk hafi setið í bílum sínum og beðið í þrjár klukkustundir.
Löng röð er að Gúmmívinnustofunni í Skipholti til að komast í dekkjaskipti. Norbert, starfsmaður verkstæðisins, segir líklega um þriggja klukkustunda bið. Hann segir mjög mikið hafa verið að gera í síðustu viku en ekki eins og í dag.