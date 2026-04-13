Hópur lögreglumanna tók þátt í aðgerð í Skútuvogi í Reykjavík nú síðdegis. Ásmundur Rúnar Gylfason, stöðvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að ökumanni hafi verið veitt eftirför þegar hann sinnti ekki stöðvunarskyldu. Hann hafi að lokum verið handtekinn í Skútuvogi.
Ásmundur kvaðst ekki geta veitt frekari upplýsingar um málið að svo stöddu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu tóku lögreglumenn á um fjórum mótorhjólum þátt í eftirförinni ásamt lögreglubíl og keyrðu hjá Húsgagnahöllinni og inn á Sæbraut áður en förinni lauk í Skútuvogi.
Að lokum hafi ökumaðurinn verið fjarlægður úr bílnum og hann snúinn niður á jörðina. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var hundur eftir í bílnum þegar ökumaðurinn var handtekinn.
