Æsi­legri eftir­för lauk í Skútu­vogi

Eiður Þór Árnason skrifar
Nokkur fjöldi lögreglumanna var á vettvangi.
Nokkur fjöldi lögreglumanna var á vettvangi.

Hópur lögreglumanna tók þátt í aðgerð í Skútuvogi í Reykjavík nú síðdegis. Ásmundur Rúnar Gylfason, stöðvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að ökumanni hafi verið veitt eftirför þegar hann sinnti ekki stöðvunarskyldu. Hann hafi að lokum verið handtekinn í Skútuvogi.

Ásmundur kvaðst ekki geta veitt frekari upplýsingar um málið að svo stöddu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu tóku lögreglumenn á um fjórum mótorhjólum þátt í eftirförinni ásamt lögreglubíl og keyrðu hjá Húsgagnahöllinni og inn á Sæbraut áður en förinni lauk í Skútuvogi.

Klippa: Lögregluaðgerð í Skútuvogi

Að lokum hafi ökumaðurinn verið fjarlægður úr bílnum og hann snúinn niður á jörðina. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var hundur eftir í bílnum þegar ökumaðurinn var handtekinn.

Sakborningurinn var berfættur þegar hann var fjarlægður úr bílnum.aðsend

Fréttin hefur verið uppfærð.

