Ari hlær að gagnrýni á myndbandið Jakob Bjarnar skrifar 14. apríl 2026 13:35 Ari Edwald hefur aldrei fengið eins mikil viðbrögð við myndbandi og núna, 180 þúsund manns hafa séð myndbandið það sem af er. Sýn Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, segir að myndband sitt, þar sem hann keyrir um göngugötu í miðborg Reykjavíkur og finnur ekkert stæði, hafi kallað fram sprengju í viðbrögðum; 180 þúsund manns hafa horft á myndbandið – Ari segir að svo virðist sem fólk hafi hreinlega beðið eftir því að einhver léti sig þetta varða. Myndbandið hefur valdið nokkrum usla í tengslum við komandi kosningar í borginni en gengið verður til atkvæða í sveitarstjórnarkosningum eftir tæpan mánuð, þær eru á dagskrá 16. maí næstkomandi. En það er vitaskuld ekki svo að einskær ánægja sé með myndbandið. Það hefur orðið að eins konar „meme“ á netinu þar sem pólitískir andstæðingar vilja gera grín að Ara. Ari lætur þetta ekki slá sig út af laginu. „Fólk áttar sig vonandi á því að það er í Kópavoginum?“ segir Ari um myndina þar sem hann er kominn á bílnum inn í Smáralindina og hlær. Hann segir bara gaman að þessu, þetta veki athygli á málefninu og það sé einmitt tilgangurinn með þessu sem hann kallar heimildarvídeó. Gríðarleg viðbrögð við myndbandinu Það hefur nú þegar fengið gríðarlegt áhorf. „Í símanum mínum segir að vídeóið hafi fengið 180 þúsund áhorf! Mest á Facebook en þar hafa 150 þúsund horft og restin á TikTok. Þegar þetta kom út á miðvikudag í síðustu viku var ég upptekinn langt fram á nótt að tala við fólk sem hafði samband við mig beint. Og þar lýstu 99 prósent sig gríðarlega ánægð, fögnuður yfir því að loksins væri einhver sem vildi gera eitthvað í þessu rugli og ætlar að laga þetta.“ Ari leggur áherslu á að ekki sé bara verið að tala um þennan litla blett í miðborginni heldur miklu stærra svæði. „Ég hef verið í sambandi við þá sem eftir eru, flesta, sem standa fyrir atvinnustarfsemi á Laugavegi, menn sem hafa verið í þessu í áratugi. Þetta eru menn sem voru ánægðir með breytingar sem gerðar voru á Laugavegi, einstefnu niður Laugaveg, en þá voru gerðar breytingar á nokkrum árum sem fækkaði stæðunum,“ segir Ari. Helsta ástæðan fyrir því að fólk er hætt að sækja miðborgina Hann segir réttlætanlegt að setja hindranir í stæði á góðviðrisdögum en verra sé þetta yfir vetrarmánuðina þegar enginn situr fyrir utan veitingastaðina. Það er mikil óánægja með það. „Þetta er ein helsta ástæðan fyrir því að fólk er hætt að sækja í miðbæinn og leitar annað.“ Ari segir viðskiptaaðila kvarta og sumir þeirra séu jafnframt með viðskipti í Kringlunni og Smáralind og geti einfaldlega sýnt fram á þetta með tölulegum staðreyndum. Hann segir þetta koma frá góðum stað, frá fólki sem ann miðborginni og vill henni allt það besta. En nú hafa menn meðal annars sett út á það að þú hafir ekki verið með belti þegar þú varst að aka þarna um? „Sko, við vorum með fjögurra manna teymi að gera myndbandið. Þau fylgdu mér eftir á gönguhraða. Eru menn ekki farnir að rýna helst til mikið í smáatriði í tengslum við þetta?“ spyr Ari. Hann segir að þremur manneskjum bregði fyrir í myndbandinu en það sé vel að merkja eina fólkið sem þau sáu meðan þau voru að taka. „Er þetta virkilega orðið svona, eins og klukkan fimm eða sex um nótt? Það kom mér mjög á óvart að það var ekkert líf í miðbænum og nánast enginn á ferli.“ Nagladekk enn leyfð Önnur atriði sem menn hafa viljað fetta fingur út í er notkun á nöglum. Ari segir það rétt, það hafi hvinið vel í nöglunum á hellulögninni. „Þau eru nú farin undan bílnum, þrátt fyrir annríki. Það var í forgangi strax í gærmorgun að kaupa ný sumardekk sem virka svona ljómandi vel. En menn verða að athuga að það er ekki fyrr en á morgun sem nagladekk eru formlega ekki leyfilegur öryggisbúnaður. Og eins og þú þekkir er það sveigjanlegur tími, þegar von er á hálku og slíku, ef fólk er til að mynda að fara norður.“ Ari segir að hvað sem mönnum kann að finnast um nagla sé ástæða fyrir því að margir treysti sér ekki til að keyra án þeirra. „Ég held að þeir sem hafa viljað gera athugasemd við þetta hafi áttað sig á því að þeir fóru aðeins fram úr sér með það.“ Fólk vill breytta stefnu Ari telur viðbrögð fjölmargra við myndbandinu til marks um að fólki sé gersamlega ofboðið varðandi stefnu borgarinnar sem Ari segir einkennast af hatri gegn einkabílnum. „Þetta var bara eins og að henda út flugu. Ég hef verið að gera myndbönd og verið mest að fá 45 þúsund kannski, og svo allt í einu búmm. 180 þúsund manns. Þessi mál eru þau sem eru kornið sem fyllir mælinn hjá fólki. Það er búið að fá nóg af þessari ofstjórn gagnvart fólki sem ferðast í bílum, sem á sér alls staðar stað, með þrengingum og takmörkunum og hreinu og kláru hatri í garð einkabílsins. „Það er alveg rétt, en þau bílastæði hafa ekki verið byggð ein og sér heldur hafa þau verið hluti af framkvæmdum sem hafa aukið byggingarmagn um tugi þúsunda fermetra. Ný bílastæði eru ekkert umfram það sem byggingarframkvæmdir hafa kallað á." Austurstræti hefur verið göngugata síðan í september og því er ólöglegt að aka bíl niður götuna, sem Miðflokksmaðurinn gerir þó. 12. apríl 2026 20:43