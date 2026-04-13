Forstjóri Icelandair segir að verklag og reglugerðir verði áréttaðar við starfsfólk flugfélagsins eftir að reyndur flugstjóri ákvað án samráðs við flugfélagið að fljúga í lágflugi yfir Vestmannaeyjum á laugardaginn. Málið er á borði lögreglu.
Flugvél Icelandair í farþegaflugi frá Frankfurt flaug lágflug yfir Vestmannaeyjar á laugardaginn fyrir lendingu á Keflavíkurflugvelli. Flugfélagið hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna flugsins.
„Icelandair vill koma á framfæri að lágflugið var hvorki á vitorði né með heimild stjórnenda félagsins. Samgöngustofa hefur tekið málið til rannsóknar. Lög og reglugerðir sem gilda um flug eru settar í öryggisskyni og ber starfsfólki Icelandair sem og félaginu skylda til að fara eftir þeim í hvívetna. Ábyrgðarmenn félagsins tilkynntu atvikið til Samgöngustofu og lögreglu um leið og upplýsingar bárust um það eins og þeim er skylt að gera,“ segir í yfirlýsingunni.
Félagið muni ekki tjá sig nánar um málið á meðan á rannsókn stendur.
„Við lítum þetta mál mjög alvarlegum augum. Atvikið hefur verið tekið til rannsóknar og mun sú rannsókn leiða frekari niðurstöður í ljós. Við munum að sjálfsögðu aðstoða yfirvöld við þá rannsókn. Þó að við lítum svo á að um stakt tilfelli sé að ræða munum við árétta við okkar starfsfólk það verklag og reglugerðir sem því ber ávallt skylda að fylgja,“ segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair.