„Við lítum þetta mál mjög al­var­legum augum“

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Bogi Nils Bogason er forstjóri Icelandair.
Bogi Nils Bogason er forstjóri Icelandair.

Forstjóri Icelandair segir að verklag og reglugerðir verði áréttaðar við starfsfólk flugfélagsins eftir að reyndur flugstjóri ákvað án samráðs við flugfélagið að fljúga í lágflugi yfir Vestmannaeyjum á laugardaginn. Málið er á borði lögreglu.

Flugvél Icelandair í farþegaflugi frá Frankfurt flaug lágflug yfir Vestmannaeyjar á laugardaginn fyrir lendingu á Keflavíkurflugvelli. Flugfélagið hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna flugsins.

„Icelandair vill koma á framfæri að lágflugið var hvorki á vitorði né með heimild stjórnenda félagsins. Samgöngustofa hefur tekið málið til rannsóknar. Lög og reglugerðir sem gilda um flug eru settar í öryggisskyni og ber starfsfólki Icelandair sem og félaginu skylda til að fara eftir þeim í hvívetna. Ábyrgðarmenn félagsins tilkynntu atvikið til Samgöngustofu og lögreglu um leið og upplýsingar bárust um það eins og þeim er skylt að gera,“ segir í yfirlýsingunni.

Félagið muni ekki tjá sig nánar um málið á meðan á rannsókn stendur.

„Við lítum þetta mál mjög alvarlegum augum. Atvikið hefur verið tekið til rannsóknar og mun sú rannsókn leiða frekari niðurstöður í ljós. Við munum að sjálfsögðu aðstoða yfirvöld við þá rannsókn. Þó að við lítum svo á að um stakt tilfelli sé að ræða munum við árétta við okkar starfsfólk það verklag og reglugerðir sem því ber ávallt skylda að fylgja,“ segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair.

