Nokkuð löng bið getur verið eftir plássi í skammtímadvöl í Kópavogi og eftir sértæku húsnæði. Tuttugu börn biðu í lok mars eftir dvöl í skammtímadvöl, elsta umsóknin er frá því í ágúst 2021. Þá bíða 28 eftir sértæku húsnæði. Meðalaldur umsækjenda er 39 ár og segir í samantekt velferðarsviðs bæjarins að þörfin muni fara verulega vaxandi hjá þeim sem yngri eru en 25 ára.
Farið er yfir ýmsa biðflokka í nýrri samantekt frá velferðarsviði. Þar kemur til dæmis fram að algengast sé að fólk bíði í sex til tólf mánuði eftir félagslegu húsnæði í Kópavogi. Þó kemur það alveg fyrir að fólk bíði lengur. Alls eru 88 á bið eftir félagslegu húsnæði í Kópavogi samkvæmt samantekt velferðarsviðs bæjarins.
Þar kemur einnig fram að 115 einstaklingar eru á bið eftir einstaklingsstuðningi og stuðningi við foreldra og sautján einstaklingar eru á bið eftir aukningu á þjónustu.
Í samantekt velferðarsviðs segir að aðeins sé verið að ráða inn starfsfólk fyrir einstaklinga á biðlista í flokki I, aðrir flokkar séu á bið og ekki liggi fyrir hvenær sú þjónusta fer í framkvæmd vegna skorts á fjárheimildum. Í samantekt segir að tafir í biðflokki 1 skýrist að hluta af töfum á ráðningum. Alls eru 36 börn í flokki 1, 79 í flokki 2 og sex í flokki 3. Þá eru sautján sem bíða eftir aukningu. Í samantekt kemur fram að lengsti biðtími í flokki 1 sé síðan 26.03.2024. Í flokki 2 er lengsti biðtími síðan 1. janúar 2023. Í flokki 3 er lengsti biðtími síðan 31. október 2023.
Í samantektinni er einnig farið yfir það hversu margir eru á bið eftir þjónustu barnaverndar. Þar kemur fram að alls séu 21 einstaklingur á bið eftir persónulegum ráðgjafa og tilsjón og 41 einstaklingur á bið eftir stuðningsfjölskyldu og er aldursdreifingin frá 0-17 ára. Í samantektinni segir að fjármagn ráði ekki töfum á biðlista heldur tími sem taki að ráða inn starfsfólk.
Í samantekt kemur einnig fram að alls eru fimmtán fullorðnir einstaklingar á bið eftir stuðningsþjónustu á heimili og 41 að bíða eftir stuðningsfjölskyldu. Alls eru 32 fullorðnir fatlaðir einstaklingar á bið eftir stuðningsþjónustu í formi tímavinnu og fjórir einstaklingar eru á bið eftir aukningu á þjónustu.
Í samantekt er farið yfir bið eftir mati á þjónustuþörf vegna heimastuðnings. Þar segir að meðalbiðtími eftir mati á þjónustuþörf vegna fyrstu umsóknar sé 11,9 dagar en meðalbiðtími eftir endurmati vegna endurnýjunar eða umsóknar um aukningu á þjónustu sé 14,5 dagar.
Þar segir einnig að í lok mars hafi tuttugu fötluð börn og ungmenni beðið eftir því að komast í skammtímadvöl. Þjónustutími skammtímadvalar geti verið allt frá hluta út degi og upp í 15 sólarhringa á mánuði. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu (Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður) reki þrjú úrræði í samstarfi (Hrauntungu, Móaflöt og Hnotuberg) sem mynda samfellda þjónustukeðju frá barnæsku til fullorðinsára með það að markmiði að styðja við sjálfstæða búsetu. Uppbygging úrræða innan þjónustukeðjunnar hafi þó ekki aukist frá 2011 þrátt fyrir vaxandi þjónustuþörf.
Í lok mars hafi því alls 20 einstaklingar verið á bið eftir skammtímadvöl (Móaflöt, Hnotuberg og Hrauntungu). Meðalaldur umsækjenda var rúm 13 ár, elsti umsækjandinn var 23 ára en sá yngsti rúmlega 5 og hálfs árs. Í samantekt kemur fram að meðalaldur umsókna um skammtímadvöl er 21,8 mánuðir þar sem sú nýjasta er mánaðar gömul en sú elsta er síðan í ágúst 2021.
Þá kemur fram að enginn biðlisti sé sem stendur í höfuðborginni eftir skólaúrræði fyrir fötluð ungmenni á framhaldsskólaaldri. Starfsemin sé tímabundið staðsett í Roðasölum 1 og rúmi alla notendur í dag, sem eru 12 í vetrarstarfinu, en notendafjöldi muni líklega ná 27-30 yfir sumartímann.
Þá kemur fram að átta Kópavogsbúar séu á bið eftir ýmsum vinnu- og virkniúrræðum, yngsti einstaklingurinn er 19 ára en sá elsti er 52 ára. Flestir á biðlistanum eru á aldrinum 19–23 ára.
Þá segir að í lok mars hafi 28 einstaklingar verið á bið eftir sértæku húsnæði í Kópavogi. Meðalaldur umsækjenda sé tæp 39 ár, flestir umsækjenda búi í foreldrahúsum eða 15 talsins og átta einstaklingar séu undir 25 ára aldri.
„Nokkuð ljóst er að þörfin í þeim aldurshópi mun fara verulega vaxandi,“ segir í samantekt velferðarsviðs.