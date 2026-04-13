Pétur Gautur leggur fram kæru vegna tilhæfulausra ásakana Jakob Bjarnar skrifar 13. apríl 2026 14:51 Pétur Gautur segir lögregluna hafa lýst yfir þeirri skoðun að þeim þyki menn alltof tregir til að verja nafn sitt gagnvart ásökunum af þessu tagi. Pétur Gautur segir þetta leiðindamál og hann sé í uppnámi en hann vill verja nafn sitt. vísir/ívar Myndlistarmaðurinn Pétur Gautur hefur nú lagt fram kæru á hendur nafnlausri konu sem hann vissi ekki hvaðan á sig stóð veðrið þegar hann var, upp úr þurru, sakaður um barnaníð. Þetta gerðist á Facebook-síðunni „Áfram Stelpur!“ „Það tók mig þrjár vikur að komast í skýrslutöku en það hafðist og nú er ég búinn að leggja fram kæru,“ segir Pétur Gautur í samtali við Vísi. Pétur Gautur segist í uppnámi vegna þessa máls sem hefur tekið verulega á en fjölmargir hafi haft samband og lýst yfir stuðningi við hann. „Þetta er leiðinlegt mál. En ég var að koma frá lögreglunni bara rétt í þessu. Ég ætlaði að kæra þær báðar, það er konuna sem stjórnar þessari síðu og svo þennan nafnlausa einstakling. En löggan vildi byrja á því að athuga hvort sú sem er með síðuna verði ekki samvinnufús og gefi upp nafn þess sem lét að því liggja að ég væri barnaperri.“ Af hverju hafði konan ekki samband við lögregluna? Pétur Gautur furðar sig á því hvernig konan bar sig að. Hún hafi greint frá því að þrisvar hafi hún farið fram hjá vinnustofu hans til að athuga hvort allt væri í lagi? „Af hverju grípur hún ekki inn í eða hefur samband við lögregluna? Málin verða varla alvarlegri. Nei, þá er frekar farið heim, ég googlaður, það er myndbirting frá því að ég var að setja upp sýningu fyrir tíu árum í Gallerí Fold, ég gerður grunsamlegur og sagt að ég sé barnaperri.“ Lögmaður Péturs Gauts hefur sagt að ásakanir um annað eins og þetta séu grafalvarlegt mál, brot gegn barni sé einn stærsti glæpur sem hægt sé að fremja. Alltof sjaldgæft að menn bregðist við málum sem þessum „En þetta er sem sagt staðan í dag. Kæran er farin út og nú er eins gott að hún sem stýrir síðunni verði samvinnufús,“ segir Pétur Gautur sem telur hana vera að stíga inn á verksvið lögreglunnar með því að halda úti téðri síðu. „Hún gerir ekkert annað en að þykjast vera einhver lögga! Það hafði við mig samband maður sem sagðist hafa lent í klónum á henni. Hann leitaði til lögreglu en þá var hún búin að breyta um nafn á síðunni og lögreglan var eitthvað í vandræðum með málið.“ Hér er gefið í skyn, svo ekki sé meira sagt, að Pétur Gautur sé verulega vafasamur náungi sem vert sé að gefa gætur. Dýnan er hins vegar nokkuð sem Pétur hefur fyrir hund sinn. Pétur Gautur segir ásakanirnar vitaskuld algjörlega úr lausu lofti gripnar. Hann hafi verið spurður um vitni en Pétur sagði engin vitni hafa komið enda hefði ekkert gerst; barnabarnið hans hefði einfaldlega komið og teiknað. Hann búi í næsta húsi og þetta hafi hann gert frá því hann lærði að labba. „Lögreglan sagði að það væri alltof sjaldgæft að menn brygðust við málum af þessu tagi og gengju í að hreinsa nafn sitt. En þetta kostar alls konar átök og það að koma fram undir nafni. Af því að ég er nú frekar þekktur, allavega í myndlistargeiranum, þá tel ég nokkurs um vert að hreinsa nafn mitt."