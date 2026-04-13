Vara dýraeigendur við: Gruna að eitrað hafi verið fyrir tveimur dýrum

Eiður Þór Árnason skrifar
Helga Hjartardóttir og Helga Lísa Helgadóttir eru dýralæknar og eigendur Animalíu. Aðsend

Tvö gæludýr hafa greinst með einkenni frostlagareitrunar á þremur dögum eftir að hafa étið pylsubita sem fundust á jörðinni við Hvamm í Kjós. Dýralæknar vara gæludýraeigendur við hættunni og eru málin til skoðunar hjá MAST.

Hundur drapst eftir að hafa étið slíka pylsubita á föstudag og var köttur frá sama svæði lagður inn á dýraspítala í dag.

„Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða,“ segir í færslu Animalíu gæludýrasjúkrahúss á samfélagsmiðlum.

Hundurinn sendur í krufningu

Helga Lísa Helgadóttir, dýralæknir og annar eigenda Animalíu, segir hundinn hafa verið sendan í krufningu til að ganga úr skugga um dánarorsök. Bæði dýrin hafi komið inn á bráðamóttökuna hjá Animalíu en Helga hefur ekki upplýsingar um núverandi ástand kattarins. 

Hún bætir við að mál sem þessi hafi ekki áður komið inn á borð til þeirra en Helga hafi líkt og aðrir heyrt sögur af álíka tilfellum.

„Þegar maður fær dýr og allur grunur bendir á þetta þá er þetta dálítið hryllilegt. Maður bara trúði því ekki að fólk sé í alvöru þarna úti að gera þetta.“

Vilja vara eigendur við

Helga segir um að ræða eina af fáum tegundum eitrana sem hægt sé að staðfesta með krufningu. Erfitt sé að meðhöndla dýrin eftir að þau eru farin að sýna einkenni frostlögurseitrunar.

Dýralæknar Animalíu vilji eindregið vekja athygli á þessum málum og vara dýraeigendur á svæðinu við.

„Þetta þarf að komast sem lengst. Auðvitað er auðveldara fyrir fólk að passa upp á hundana sína en kettina. Það er erfitt að fara að halda öllum dýrum inni en ég veit ekki hvað annað maður ætti að gera. Þetta er líka frekar opið og stórt svæði.“

