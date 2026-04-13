Flestum þykir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafa staðið sig best á yfirstandandi kjörtímabili eða 21 prósent svarenda Maskínu.
Næst flestir nefna Ingu Sæland en fæstum þykir Eyjólfur Ármannsson standa sig best. Athygli vekur þó að flestir svarenda segja að enginn einn ráðherra hafi staðið sig best.
Svarendur voru einnig spurðir hvaða ráðherra hefði staðið sig verst á tímabilinu. Flestir sögðu Ingu Sæland hafa staðið sig verst, eða tæp 25 prósent svarenda. Næst flestir nefna Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur en fæstum finnst Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir hafa staðið sig verst.
Könnunin fór fram dagana 25 til 31 mars 2026 og voru svarendur 969 talsins.