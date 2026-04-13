Gæti sektað flugstjóra um allt að átta milljónir króna Kristján Már Unnarsson skrifar 13. apríl 2026 22:00 Hæð flugvélarinnar sést vel í samanburði við hæð Klifsins, fjallsins fyrir aftan með möstrunum. Klifið er 228 metra hátt eða um 750 fet. skjáskot Fleiri myndskeið sem birst hafa af lágflugi farþegaþotu Icelandair yfir Vestmannaeyjabæ á laugardag virðast sýna með óyggjandi hætti að flugvélinni var flogið langt undir lögbundinni lágmarksflughæð. Forstjóri Icelandair segir félagið líta málið mjög alvarlegum augum en það er núna komið til rannsóknar Samgöngustofu. Í kvölfréttum Sýnar mátti sjá flugferilinn yfir Heimaey. Flugvélin var að koma frá Frankfurt á leið til Keflavíkur þegar farþegum var tilkynnt að þar sem þetta væri síðasti starfsdagur flugstjórans hyggðist hann fljúga lágflug yfir heimabæ sinn. Áætlaður flugferill út frá myndskeiðum.Grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Farþegar heyrast dáðst að útsýninu og ekki er að heyra að neinn ótti hafi verið um borð á myndböndum sem dreift hefur verið á netinu af fluginu en það hefur vakið heimsathygli. Þotan kemur yfir Heimaey úr austri, flýgur yfir nýja hraunið og farþegar vinstra megin horfa í átt að tvöhundruð metra háu Eldfelli og Helgafelli og þotan er enn að lækka flugið áður en hún kemur yfir bæinn. Horft úr flugvélinni til Heimakletts, hæsta fjalls Vestmannaeyja.skjáskot Þegar horft er út um gluggana hægra megin í átt að 280 metra háum Heimakletti má glöggt sjá að flugvélinni er flogið talsvert neðar en hæð klettsins en mælt í fetum er hæð Heimakletts um 900 fet. Lögbundin lágmarkshæð flugvéla yfir byggð er eitt þúsund fet og þegar horft er niður á húsin í bænum má vel gera sér í hugarlund að fólki þar hafi brugðið. Eins þegar Klifið og fjöllin í kringum Herjólfsdal birtast sést að flugvélinni er flogið mun lægra en hæð fjallanna og hafa glöggvir flugáhugamenn áætlað að hún hafi farið niður í 300 fet eða um eitthundrað metra. Icelandair sendi síðdegis frá sér yfirlýsingu þar sem forstjórinn Bogi Nils Bogason segir félagið líta málið mjög alvarlegum augum. Lágflugið hafi hvorki verið á vitorði né með heimild stjórnenda félagsins. Það hafi verið tilkynnt til Samgöngustofu og lögreglu um leið og upplýsingar bárust. Félagið segist ekki tjá sig nánar um málið á meðan á rannsókn stendur. Gögn úr flugritum vélarinnar munu væntanlega gefa nákvæmari mynd af því sem gerðist. Flugritar ættu að segja til um flughæðina og gefa mynd af samtölum flugstjórans og aðstoðarflugmannsins, sem gæti talist samábyrgur, þótt flugstjórinn beri höfuðábyrgð á fluginu og hafi síðasta orðið um allar ákvarðanir um borð. Flugstjórinn varð 65 ára í dag en hann var í sínu síðasta flugi sem atvinnuflugmaður hjá Icelandair. Atvinnumissir eða skírteinismissir mun því lítil áhrif hafa á hans hagi. Öðru máli gegnir um aðstoðarflugmanninn en upplýsingafulltrúi Icelandair vildi síðdegis engu svara um það hvort aðstoðarflugmaðurinn hefði verið sendur í tímabundið leyfi. Flugvélin yfir Hásteinsvelli. Blátindur ofan Herjólfsdals lengst til vinstri er 268 metra hárskjáskot En hafi menn gerst þarna sekir um brot á lögum, til hvaða refsinga yrði gripið? Samgöngustofa hefur heimild í loftferðalögum til að þess að svifta menn flugskírteininu, bæði tímabundið og varanlega. Samgöngustofa hefur einnig ríflegar sektarheimildir og getur sektað einstaklinga um allt að átta milljónir króna. Samgöngustofa getur einnig kært mál áfram til lögreglu teljist brot meiriháttar. Lögreglu er hins vegar bannað samkvæmt alþjóðareglum að nýta gögn úr flugritum sem sönnunargögn í sakamáli, þau má eingöngu nýta í þágu bætts flugöryggis. Útsýni flugfarþega yfir grunnskólann og Landakirkju.skjáskot Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum gerir hins vegar lítið úr því og fullyrt er að farþegar um borð hafi fagnað stórkostlegri upplifun. 13. apríl 2026 14:24 „Þetta er ekki það versta sem við höfum lent í" Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, segir bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum ekki hafa sérstaka skoðun á lágflugi flugstjóra Icelandair yfir Vestmannaeyjabæ um helgina. 13. apríl 2026 08:32