Innlent

Bein út­sending: Alþjóðasamvinna á kross­götum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Ráðstefnan Alþjóðasamvinna á krossgötum á vegum Alþjóðmálastofnun Háskóla Íslands. Ráðstefnan er í beinu streymi hér á Vísi.

Haldnar verða fimm málstofur þar sem fjallað verður um utanríkismál og stöðu Íslands í alþjóðakerfinu út frá ólíkum málefnasviðum, til að mynda Atlantshafsbandalagið, gervigreind og viðbragðsgeta. Meðal gesta ráðstefnunnar eru Guðni Th. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.

Ráðstefnunni lýkur með pallborðsumræðum í stjórn Boga Ágústssonar og Ólafs Þ. Harðarsonar. Þeir fá til sín fulltrúa allra stjórnmálaflokka á Alþingi til að ræða utanríksistefnu Íslands.

Dagskráin í heild sinni

09:30 – 09:40 Setning ráðstefnu

Sabina Westerholm, forstjóri Norræna hússins

Pia Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands

09:40 – 10:20 Öryggismál á tímamótum: Evrópa, NATO og nýjar línur í heimspólitíkinni

Boris Ruge, aðstoðarframkvæmdastjóri pólitískra málefna hjá Atlantshafsbandalaginu

Hermann Örn Ingólfsson, varaskrifstofustjóri á skrifstofu alþjóðapólitískra málefna hjá utanríkisráðuneytinu

Umræðustjóri: Elín Margrét Böðvarsdóttir, sérfræðingur á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins

10:20 – 11:10 Ísland á umbrotatímum: Valdapólitík, vantraust og átök í alþjóðakerfinu

Dagur B. Eggerstsson, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrum borgarstjóri, Jón Ólafsson, prófessor í menningarfræði og rússlandsfræðum við Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, Sesselja Sigurðardóttir, skrifstofustjóri laga- og stjórnsýsluskrifstofu utanríkisráðuneytisins, Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og sérstakur erindreki um málefni úkraínskra barna í umboði framkvæmdastjóra Evrópuráðsins

Málstofustjóri: Pia Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands

11:10 – 11:25 Kaffihlé

11:25 – 12:15 Ísland og Norðurlönd í fókus: Innviðir, viðbúnaður og viðbragðsgeta

Erindi: Linus Owman, verkefnastjóri, samfélagsöryggi og viðnámsþróttur, Norræna ráðherranefndin

Pallborð: Hinrika Sandra Ingimundardóttir, verkefnastjóri á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, Pétur Krogh Ólafsson, forstöðu­maður sjálf­bærni og öryggi innviða hjá Veitum, Árni Þór Sigurðsson, formaður Grindavíkurnefndar, og Linus Owman verkefnastjóri, samfélagsöryggi og viðnámsþróttur, Norræna ráðherranefndin

Málstofustjóri: Sóley Kaldal, áhættustýringar- og öryggisverkfræðingur hjá innri endurskoðun Landsbankans

12:15 – 12:45 Léttur hádegisverður

12:45 – 13:15 Að grafa sig í fönn er ekki valkostur: Ísland og umheimurinn á umrótatímum

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra

13:15 – 13:30 Kaffihlé

13:30 – 14:20 Hvaða tækifæri og áskoranir felast í mögulegri aðild Íslands að ESB

Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson, doktorsnemi í stærðfræði, Gunnar Þór Pétursson, deildarforseti Lagadeildar Háskólans í Reykjavík, Gylfi Magnússon, prófessor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur

Málstofustjóri: Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður hjá RÚV

14:20 – 14:40 Kaffihlé

14:40 – 15:30 Þvert á landamæri: Gervigreind, upplýsingaóreiða og alþjóðleg glæpastarfsemi

Erindi: Flemming Splidsboel Hansen, sérfræðingur hjá dönsku alþjóðamálastofnuninni, DIIS

Pallborð: Katrín Sif Oddgeirsdóttir, afbrotafræðingur og sérfræðingur hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra, Magni Reynir Sigurðsson, forstöðumaður CERT-IS, Hafsteinn Einarsson, dósent í tölvunarfræði við Háskóla Íslands

15:30 – 15:50 Kaffihlé

15:50 – 16:50 Hvert stefnum við? Fulltrúar stjórnmálaflokka ræða utanríkisstefnu Íslands

Umræðustjórar:

Bogi Ágústsson, fjölmiðlamaður

Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands

16:50 – 17:00 Lokaorð

Guðni Th. Jóhannesson, stjórnarformaður Alþjóðmálastofnunar, Jóns Sigurðssonar prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, Forseti Íslands 2016 – 2024

17:00 – 18:30 Móttaka

Utanríkismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið