Bein útsending: Alþjóðasamvinna á krossgötum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. apríl 2026 09:00 Ráðstefnan Alþjóðasamvinna á krossgötum er í beinu streymi. Ráðstefnan Alþjóðasamvinna á krossgötum á vegum Alþjóðmálastofnun Háskóla Íslands. Ráðstefnan er í beinu streymi hér á Vísi. Haldnar verða fimm málstofur þar sem fjallað verður um utanríkismál og stöðu Íslands í alþjóðakerfinu út frá ólíkum málefnasviðum, til að mynda Atlantshafsbandalagið, gervigreind og viðbragðsgeta. Meðal gesta ráðstefnunnar eru Guðni Th. Jóhannesson, fyrrverandi forseti Íslands, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Ráðstefnunni lýkur með pallborðsumræðum í stjórn Boga Ágústssonar og Ólafs Þ. Harðarsonar. Þeir fá til sín fulltrúa allra stjórnmálaflokka á Alþingi til að ræða utanríksistefnu Íslands. Dagskráin í heild sinni 09:30 – 09:40 Setning ráðstefnuSabina Westerholm, forstjóri Norræna hússins Pia Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands 09:40 – 10:20 Öryggismál á tímamótum: Evrópa, NATO og nýjar línur í heimspólitíkinni Boris Ruge, aðstoðarframkvæmdastjóri pólitískra málefna hjá Atlantshafsbandalaginu Hermann Örn Ingólfsson, varaskrifstofustjóri á skrifstofu alþjóðapólitískra málefna hjá utanríkisráðuneytinu Umræðustjóri: Elín Margrét Böðvarsdóttir, sérfræðingur á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins 10:20 – 11:10 Ísland á umbrotatímum: Valdapólitík, vantraust og átök í alþjóðakerfinu Dagur B. Eggerstsson, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrum borgarstjóri, Jón Ólafsson, prófessor í menningarfræði og rússlandsfræðum við Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, Sesselja Sigurðardóttir, skrifstofustjóri laga- og stjórnsýsluskrifstofu utanríkisráðuneytisins, Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og sérstakur erindreki um málefni úkraínskra barna í umboði framkvæmdastjóra Evrópuráðsins Málstofustjóri: Pia Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands 11:10 – 11:25 Kaffihlé 11:25 – 12:15 Ísland og Norðurlönd í fókus: Innviðir, viðbúnaður og viðbragðsgeta Erindi: Linus Owman, verkefnastjóri, samfélagsöryggi og viðnámsþróttur, Norræna ráðherranefndin Pallborð: Hinrika Sandra Ingimundardóttir, verkefnastjóri á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins, Pétur Krogh Ólafsson, forstöðumaður sjálfbærni og öryggi innviða hjá Veitum, Árni Þór Sigurðsson, formaður Grindavíkurnefndar, og Linus Owman verkefnastjóri, samfélagsöryggi og viðnámsþróttur, Norræna ráðherranefndin Málstofustjóri: Sóley Kaldal, áhættustýringar- og öryggisverkfræðingur hjá innri endurskoðun Landsbankans 12:15 – 12:45 Léttur hádegisverður 12:45 – 13:15 Að grafa sig í fönn er ekki valkostur: Ísland og umheimurinn á umrótatímum Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra 13:15 – 13:30 Kaffihlé 13:30 – 14:20 Hvaða tækifæri og áskoranir felast í mögulegri aðild Íslands að ESB Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson, doktorsnemi í stærðfræði, Gunnar Þór Pétursson, deildarforseti Lagadeildar Háskólans í Reykjavík, Gylfi Magnússon, prófessor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur Málstofustjóri: Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður hjá RÚV 14:20 – 14:40 Kaffihlé 14:40 – 15:30 Þvert á landamæri: Gervigreind, upplýsingaóreiða og alþjóðleg glæpastarfsemi Erindi: Flemming Splidsboel Hansen, sérfræðingur hjá dönsku alþjóðamálastofnuninni, DIIS Pallborð: Katrín Sif Oddgeirsdóttir, afbrotafræðingur og sérfræðingur hjá greiningardeild ríkislögreglustjóra, Magni Reynir Sigurðsson, forstöðumaður CERT-IS, Hafsteinn Einarsson, dósent í tölvunarfræði við Háskóla Íslands 15:30 – 15:50 Kaffihlé 15:50 – 16:50 Hvert stefnum við? Fulltrúar stjórnmálaflokka ræða utanríkisstefnu Íslands Umræðustjórar:Bogi Ágústsson, fjölmiðlamaðurÓlafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands 16:50 – 17:00 Lokaorð Guðni Th. Jóhannesson, stjórnarformaður Alþjóðmálastofnunar, Jóns Sigurðssonar prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, Forseti Íslands 2016 – 2024 17:00 – 18:30 Móttaka