Miðflokkurinn mun ekki bjóða fram lista í Árborg í komandi sveitarstjórnarkosningum. Þingmaður flokksins í Suðurkjördæmi segir ástæðuna þá að enginn hafi mætt fyrir hönd flokksins í persónu til að staðfesta framboðið. Hann segir skorta sveigjanleika hjá fulltrúum yfirkjörstjórnar sem séu skipaðir af núverandi fulltrúum í sveitarstjórn.
Mbl.is greindi fyrst frá þar sem Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins í kjördæminu, sagði niðurstöðuna svæsna og ósanngjarna. Framboðsfrestur hafi runnið út á föstudaginn klukkan tólf á hádegi og listanum verið skilað 22 mínútum síðar en fulltrúar flokksins hefðu talið að allt væri klappað og klárt.
„Formið er allsráðandi,“ segir Karl Gauti í færslu á Facebook.
„22 mínútur eru látnar fella framboð Miðflokksins í Árborg. Öll okkar gögn voru tilbúin fyrir kl. 12, þar á meðal undirskriftir nægilegs fjölda meðmælenda, sem yfirkjörstjórn vissi af og voru þeim aðgengilegar. Enginn mætti frá flokknum fyrir tilskilinn tíma vegna misskilnings um að nægilegt væri að ljúka öllum formsatriðum rafrænt.“
Karl Gauti bendir á að fulltrúar í yfirkjörstjórn Árborgar séu kjörnir af núverandi fulltrúum í sveitarstjórn. Miðflokkurinn á engan fulltrúa í sveitarstjórn. Karl Gauti veltir fyrir sér hvað hefði gerst ef fulltrúi úr þeim sömu flokkum hefði gleymt sér og ekki verið mættur á slaginu tólf til að skila gögnum, hvort ekki hefði verið hnippt í hann?
Ákvörðun yfirkjörstjórnar var kærð til úrskurðarnefndar kosningamála sem staðfesti úrskurð kjörstjórnarinnar í dag.