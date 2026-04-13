Drengurinn kominn heim til sín

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Verslun Olís í Varmahlíð var lokað það sem eftir lifði dags enda starfsfólk í áfalli eftir slysið.

Drengur á fjórða aldursári sem ekið var á fyrir utan söluskála Olís í Varmahlíð í Skagafirði fyrir rúmum tveimur vikum hefur verið útskrifaður af Landspítalanum. Hann er kominn heim í faðm föður síns og móður.

Það var sunnudaginn 29. mars sem fjölskyldan, sem búsett er í Reykjavík, var á ferðalagi fyrir norðan og stoppaði í Varmahlíð. Þegar móðirin og drengurinn stóðu fyrir utan söluskálann, rétt við innganginn, vildi svo illa til að fólksbíl var ekið á mæðginin og varð drengurinn fyrir alvarlegum meiðslum við áreksturinn.

Samkvæmt heimildum fréttastofu er talið að um algjört óhapp hafi verið að ræða. Ökumaður á sjálfskiptum bíl á bílastæðinu ók á mæðginin og mun hafa verið sjálfur í miklu áfalli eftir slysið.

Svo vel vildi til að á svæðinu var slökkviliðsmaður og meðlimur í björgunarsveit í Skagafirði. Sá ætlaði að fara að kaupa í matinn þegar hann sá að eitthvað mikið var að fyrir utan verslunina. Drengurinn var illa slasaður á höfði og var hlúð að honum á meðan þess var beðið að sjúkrabílar frá Sauðárkróki kæmu á vettvang.

Samkvæmt heimildum fréttastofu þótti fólki á svæðinu aðdáunarvert hversu vel foreldrum drengsins gekk að halda ró sinni á svo erfiðu augnabliki. Þyrla Landhelgisgæslunnar og sjúkraflugvél Norlandair voru ræstar út og voru mæðginin flutt með flugvélinni frá Sauðárkróki á Landspítalann í Reykjavík.

Pétur Björnsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra segir rannsókn málsins í fullum gangi. Þá er málið einnig á borði rannsóknarnefndar samgönguslysa.

Tengdar fréttir

Drengurinn kominn af gjörgæsludeild

Drengurinn sem varð fyrir bíl við söluskála í Varmahlíð hefur verið útskrifaður af gjörgæslu og liggur nú á almennri sjúkradeild. Móðir drengsins hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi.

