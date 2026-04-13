Flugstjórinn þögull sem gröfin Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 13. apríl 2026 11:40 Hávaðinn var mikill þegar farþegaþota Icelandair flaug í lágflugi yfir Vestmannaeyjum. Ljóst er að vélin fór mun lægra en þau þúsund fet, þrjú hundruð metra, sem er lágmarkshæð yfir þéttbýli. Vísir Ólafur Bragason flugstjóri, sem lauk ferli sínum sem flugstjóri hjá Icelandair með lágflugi yfir Vestmannaeyjum á laugardaginn, ætlar ekkert að tjá sig um flugið að svo stöddu. Málið er litið alvarlegum augum hjá Icelandair sem hefur tilkynnt málið til lögreglu. Um var að ræða Boeing 757-þotu á leið frá Frankfurt til Íslands. Ólafur flugstjóri er ættaður frá Eyjum og virðist hafa tekið þá sjálfstæðu ákvörðun að fljúga yfir heimaslóðir sínar í sögulegu lágflugi á leiðinni til Keflavíkurflugvallar. Afstaða flugmannsins til lágflugsins í umræddu flugi liggur ekki fyrir. Linda Gunnarsdóttir, yfirflugstjóri hjá Icelandair, tjáði Vísi um helgina að Ólafur hefði gert þetta án vitundar eða samþykkis stjórnenda hjá flugfélaginu sem hafi frétt af atvikinu eftir á. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Icelandair tilkynnt málið til lögreglu. Þá hefur það verið í samskiptum við Samgöngustofu vegna málsins. Flugstjórinn óskaði eftir því við Avians, sem veitir flugleiðsöguþjónustu á íslenska flugstjórnarsvæðinu yfir Norður-Atlantshafi, að fá að breyta flugleið sinni á leið til lendingar. „Við lækkun fer flugvélin úr stjórnuðu loftrými, vanalega í kringum 3000 fet og er þá komin í óstjórnað loftrými sem þýðir að flugstjórinn tekur sjálfur ákvarðanir um flugið. Varðandi fyrirspurnir vegna laga og reglna um loftrými er vísað á Samgöngustofu,“ sagði í svari Avians til Mbl.is um helgina. Icelandair baðst afsökunar „Við biðjum íbúa Vestmannaeyja velvirðingar ef þeir hafa orðið fyrir ónæði,“ sagði Linda í samtali við Vísi um helgina. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Eyjum ræddi málið í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hún sagði málið ekki það versta sem Eyjamenn hefðu lent í en segja má að Eyjamenn séu ýmsu vanir, allt frá Tyrkjaráni til eldgosa. „Það eru skiptar skoðanir á þessu flugi, eins og nánast öllu, en mér finnst flestir íbúar vera rólegir,“ sagði Íris. Farþegi í fluginu tjáði RÚV um helgina að klappað hefði verið fyrir uppátækinu og á honum að merkja að almenn ánægja hefði verið með uppátækið. Kollegar Ólafs í flugstétt Icelandair eru almennt ekki ánægðir með uppátækið samkvæmt heimildum fréttastofu. Íris bæjarstjóri skaut aðeins á afsökunarbeiðni Icelandair vegna málsins. „Ef þú ert að nota afsökunarbeiðnina svona, hvað ætlarðu að gera ef eitthvað virkilega gerist? Mér fannst þetta aðeins stórt skref,“ segir hún og að það sé vitað mál að flugfélögin hafi sínar reglur og verkferla sem eigi að grípa svona atvik. „Þetta er ekki það versta sem við höfum lent í Vestmannaeyjum, að flugvél hafi flogið yfir, nota bene, með einum af sonum eyjanna,“ segir Íris og að hún þekki fjölskyldu flugstjórans vel. Faðir hans hafi borið ábyrgð á því að flogið hafi verið til Vestmannaeyja um árabil og þeim þyki ofboðslega vænt um þessa fjölskyldu. Fréttastofa hafði samband við Ólaf flugstjóra um helgina og aftur í dag til að leita svara hans á uppátækinu. Hann baðst undan viðtali í bæði skiptin. Hann hefur nú lokið störfum hjá Icelandair vegna aldurs en hann á einmitt 65 ára afmæli í dag. 