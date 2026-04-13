Britney farin í meðferð Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. apríl 2026 10:11 Síðustu myndirnar sem teknar voru af Britney á rauða dreglinum voru teknar árið 2019 á frumsýningu Once Upon a Time in Hollywood. Hún hefur síðan aðallega látið sjá sig á netinu. Britney Spears hefur ákveðið að fara í meðferð eftir að hafa verið handtekin vegna gruns um að keyra undir áhrifum áfengis og annarra vímuefna í síðasta mánuði. Talsmaður Spears greindi bandarískum fjölmiðlum frá ákvörðun tónlistarkonunnar á sunnudag. Britney var handtekin 4. mars síðastliðin fyrir að keyra BMW sinn „óreglulega á miklum hraða“ á hraðbraut í Kaliforníu. Lögregla gerði Britney að stöðva bílinn, kannaði ástand hennar og var hún talin sýna merki um að vera undir áhrifum. Britney var handtekin og í haldi lögreglu yfir nótt en var síðan látin laus. Eftir handtökuna lýstu talsmenn Spears atvikinu sem „algjörlega óafsakanlegu“ og sögðu ástvini hennar mundu hjálpa henni að koma sér aftur á réttan kjöl. Þrjár vikur eru í að Britney þurfti að mæta fyrir dómara í Kaliforníu vegna málsins. „Britney ætlar að taka réttu skrefin og fylgja lögum og vonandi getur þetta verið fyrsta skrefið í löngu tímabærum breytingum sem þurfa að verða á lífi Britneyar. Vonandi getur hún fengið hjálpina og stuðninginn sem hún þarf á að halda á þessum erfiðu tímum,“ sagði talsmaður Spears við Breska ríkisútvarpsins eftir atvikið. Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Britney fer í meðferð. Mikið var fjallað um það þegar hún gerði það síðast árið 2007 eftir að fengið hálfgert taugaáfall og rakað af sér allt hárið. Langþráð frelsi og undarleg hegðun Síðustu tuttugu ár hafa verið erfið Britney. Faðir söngkonunnar, Jamie Spears, var með forræði yfir dóttur sinni í þrettán ár, þangað til 2021, eftir að dómstóll í Los Angeles felldi niður forræði annarra yfir Spears og skipaði sérfræðing til að halda utan um líf hennar. Britney á tvo syni, Sean Preston og Jayden James, með fyrrverandi eiginmanni sínum, Kevin Federline, og hefur hún reynt að efla sambandið við strákana síðustu ár. Á sama tíma hefur Britney valdið aðdáendum sínum og ástvinum miklum áhyggjum vegna undarlegrar hegðunar á samfélagsmiðlum, skrítnum dansmyndböndum og furðulegum yfirlýsingum. Fyrrverandi eiginmaðurinn Federline gaf út sjálfsævisöguna You Thought You Knew í fyrra og fjallaði þar um samband sitt við Britney og lýsti söngkonunni sem tifandi tímasprengju. Sjálfræðisbarátta Britney Spears Fíkn Tengdar fréttir Britney selur réttinn að tónlist sinni fyrir milljarða Poppstjarnan Britney Spears er sögð hafa selt réttinn að allri tónlist sinni til útgefandans Primary Wave sem mun hafa greitt um 200 milljónir Bandaríkjadala fyrir réttinn að tónlist söngkonunnar. Britney, sem meðal annars er þekkt fyrir smellina Oops I did it again, Toxic og Baby one more time, hefur sagst aldrei ætla að snúa aftur í tónlistarbransann, en hún gaf síðast út lag árið 2022 með Elton John. 11. febrúar 2026 07:45 „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Tónlistarkonan Britney Spears segist aldrei munu stíga á svið aftur í Bandaríkjunum. Ástæðurnar gefur hún ekki upp, málið sé viðkvæmt. Hún segist þó spennt fyrir því að koma fram erlendis á næstunni og nefnir þar bæði Bretlandseyjar og Ástralíu. 9. janúar 2026 15:23 Vakti yfir sofandi sonunum vopnuð hnífi Fyrrverandi eiginmaður Britney Spears lýsir undarlegri hegðun söngkonunnar í nýútkominni ævisögu sinni og segir hana vera tifandi tímasprengju. 